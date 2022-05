Comment les marchés mondiaux peuvent avoir un impact négatif sur le prix d’Axie Infinity | Cryptomonnaie

Axie Infinity voit le rallye de secours de mardi écourté.

Le prix AXS devrait redescendre en dessous de 19,59 $, risquant une baisse de 20 %.

Si cette baisse se poursuit, cela pourrait entraîner une compression vers 11,52 $.

Le prix d’Axie Infinity (AXS) voit le rallye de secours de mardi écourté après les commentaires bellicistes du président de la FED Powell sur l’inflation et l’économie. Les commentaires ont versé de l’eau froide sur une plaque chauffante alors que les investisseurs commençaient à se préparer au rallye de secours à plus long terme. Au lieu de cela, les marchés mondiaux ont reculé et les gains de mardi sont réduits et risquent maintenant de chuter vers de nouveaux creux pour la semaine, car le prix AXS pourrait perdre 20 % de sa valeur.

Le prix AXS voit le rallye écourté de manière préventive

Le mouvement des prix d’Axie Infinity ce matin montre une fois de plus l’importance d’une banque centrale et le contrecoup qu’elle a sur tous les actifs en crypto-monnaies. Bien que les crypto-monnaies ne soient pas réglementées par la FED ou toute autre banque centrale, le fait que les marchés boursiers soient en retrait ce matin n’est pas une coïncidence, les crypto-monnaies emboîtant le pas et imprimant également des chiffres rouges ce matin. Attendez-vous à voir les gains d’aujourd’hui se réduire et les intérêts s’estomper.

Le prix AXS testera d’abord 19,59 $, le plus bas de mardi, avec un risque que les baissiers saisissent l’opportunité de faire baisser les prix. Maintenant que la FED a admis qu’elle pourrait avoir besoin de réagir à la hausse de l’inflation et que cette réaction pourrait provoquer des chocs massifs sur les marchés, obligeant les investisseurs à fuir vers les liquidités et à rester à l’écart des actifs sensibles. Ce manque de nouvel intérêt pourrait entraîner une baisse du prix AXS vers le S1 mensuel et son plus bas historique à 11,52 $, perdant 45 %.

Graphique journalier AXS/USD

Certaines nouvelles positives en provenance de Chine, où le gouvernement a levé de plus en plus de blocages et où l’économie rouvre, pourraient stimuler le sentiment, car un potentiel de hausse évident est toujours là. Attendez-vous à une hausse au-dessus du plus haut de lundi à 23,64 $ potentiellement à 26,11 $. Une fois au-dessus, seulement 30,93 $ sont sur le chemin avant de couvrir un peu de terrain vers 44,45 $, avec ce triple plafond toujours présent et intact.