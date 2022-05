Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Bitcoin et Solana – European Wrap 18 May | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est dans une situation difficile malgré le récent crash et indique qu’une nouvelle tendance à la baisse est à prévoir. Le cas d’une tendance haussière ne sera ravivé qu’après que l’ETH aura produit un plus haut plus élevé d’un point de vue macro. D’un point de vue fondamental, la concurrence croissante a récemment plafonné la hausse de la blockchain Ethereum, mais la domination de la part des utilisateurs et de nouvelles améliorations du cycle permettent une forte hausse.

Le prix du Bitcoin se stabilise autour d’un niveau psychologique critique depuis près d’une semaine maintenant. Alors que la récente baisse peut déjà sembler être une forte baisse, les perspectives macroéconomiques révèlent que d’autres ventes sont encore à venir.

Le prix de Solana (SOL) est sur le point de percer le plateau, ce qui a maintenu l’action des prix à la baisse depuis la semaine dernière. Une fois que la cassure haussière est derrière nous, attendez-vous à ce que le prix SOL teste la ligne de tendance descendante rouge autour de 78 $ et, en fonction du volume d’achat derrière, il pourrait percer cette ligne de tendance. Cette cassure serait le principal déclencheur pour que les investisseurs reviennent derrière l’action des prix et la regardent rapidement monter en flèche vers 95,31 $ avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme plafond.