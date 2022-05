Le prix de Solana se dirige vers une cassure haussière de 72% | Cryptomonnaie

Le prix de Solana forme une compression classique contre le niveau supérieur de 58,84 $.

Le prix SOL verra une cassure haussière qui atteindra la ligne de tendance descendante rouge.

En fonction de la motivation et de la déflation des risques extrêmes, attendez-vous à une cassure au-dessus de la ligne de tendance vers 95,31 $.

Le prix de Solana (SOL) est sur le point de percer le plateau, ce qui a maintenu l’action des prix à la baisse depuis la semaine dernière. Une fois que la cassure haussière est derrière nous, attendez-vous à ce que le prix SOL teste la ligne de tendance descendante rouge autour de 78 $ et, en fonction du volume d’achat derrière, il pourrait percer cette ligne de tendance. Cette cassure serait le principal déclencheur pour que les investisseurs reviennent derrière l’action des prix et la regardent rapidement monter en flèche vers 95,31 $ avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme plafond.

Le prix du SOL devrait grimper de 72% alors que la compression haussière commence

Le prix de Solana est sur le point d’effectuer une compression haussière classique avec des bas plus élevés et une action des prix écrasée par rapport à la ligne du haut à 58,84 $. La pression monte et les baissiers devront bientôt renoncer à leurs positions et rejoindre par inadvertance les acheteurs pour clôturer leurs positions courtes. Avec ce mouvement, la demande du côté acheteur quadruplera et verra une hausse féroce de l’action des prix.

Le prix SOL pourrait aller jusqu’à 78 $ dans ce film, et les traders atteindraient la ligne de tendance descendante rouge. En fonction du sentiment de risque et si le dollar recule, le prix du SOL aurait beaucoup de vents favorables pour sortir de la tendance baissière qui a commencé en avril et voir un afflux massif d’investisseurs attendant un signal critique indiquant que la tendance baissière est terminée. Cela entraînerait une solide remontée du prix de Solana vers 95,31 $, juste en dessous du SMA de 55 jours.

Graphique journalier SOL/USD

Alors que les marchés ont beaucoup bougé hier, certains actifs se négocient désormais à des niveaux critiques qui pourraient être rejetés. Il en va de même pour le dollar et le prix de Solana, ce dernier appuyant sur le niveau de 58,84 $ et voyant peut-être un rejet à la baisse ; Les traders verraient les traders s’estomper et déclencheraient une baisse vers 40,00 $. Si de nouveaux titres négatifs repoussent les marchés en mode hivernal, attendez-vous à voir un plongeon vers 18,66 $.