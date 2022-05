Bitcoin est un achat instantané dans ces zones de prix | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin révèle trois zones d’achat importantes à 29 000 $, 19 500 $ et 12 000 $.

En raison de la formation d’un drapeau baissier et des inefficacités du marché, le BTC pourrait s’effondrer à 19 500 $ ou moins.

Une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 52 000 $ invalidera la thèse baissière de BTC.

Le prix du Bitcoin se stabilise autour d’un niveau psychologique critique depuis près d’une semaine maintenant. Alors que la récente baisse peut déjà sembler être une forte baisse, les perspectives macroéconomiques révèlent que d’autres ventes sont encore à venir.

Le prix du bitcoin se dirigera vers une remise importante

Le prix du bitcoin oscille autour du niveau de 30 000 $ après avoir chuté de près de 60 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $. Cette baisse a établi un creux temporaire à 26 591 $ et a également signalé une cassure de la configuration du drapeau baissier.

Ce modèle de continuation prévoit une baisse de 52 % à 17 803 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 37 660 $.

En outre, le graphique hebdomadaire ci-joint montre le profil de volume pour 2020, 2021 et 2022 avec un profil de volume de plage visible s’étendant de 2019 à 2022. Le point de contrôle du volume (POC) représente le niveau de prix où le plus de volume a été échangé et le prix est donc plus susceptible de faire face à un support et à une résistance. La récente baisse s’est écrasée en dessous du POC de 2022 à 32 480 $, ce qui suggère que la tendance à la baisse a beaucoup de force.

Mais, peut-être, les données les plus significatives concernent les profils 2020 et 2021, qui montrent qu’il existe un écart allant de 11 891 $ à 29 424 $. Ce «vide» est le résultat du mouvement exponentiel du marché lorsqu’il a comblé l’écart causé par les inefficacités des prix du marché.

Au fur et à mesure que le prix du Bitcoin explore ces domaines inefficaces, il offrira aux investisseurs la possibilité d’accumuler du BTC à prix réduit. Les niveaux d’achat les plus critiques incluent 29 000 $, 19 500 $ et 12 000 $. La zone d’achat idéale avec le moins de risques et la possibilité d’une inversion rapide se situerait entre 19 500 $ et 12 000 $.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Bien qu’une baisse aussi importante puisse sembler extrêmement contre nature, une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 52 000 $ marquera un renversement. Cela établirait un sommet plus élevé à partir d’un laps de temps macro et permettrait aux acheteurs mis à l’écart de se lancer.

Dans un tel cas, BTC pourrait continuer à progresser et marquer le niveau psychologique de 60 000 $ ou établir un nouveau record historique à 80 000 $.