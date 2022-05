Bitcoin secoue la volatilité de la Fed alors que les analystes restent divisés sur un rendement inférieur à 24 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a encerclé 30 000 $ le 18 mai après que de nouveaux commentaires de la Réserve fédérale américaine ont déclenché une volatilité.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Analyste: les hausses de taux supplémentaires de la Fed « le plus grand risque »

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC/USD se consolidait dans une fourchette en place depuis le 12 mai.

La paire s’était détachée alors que le président de la Fed, Jerome Powell, présentait des informations sur la politique économique lors du festival Future of Everything du Wall Street Journal.

« Je ne sais pas si les conditions financières se sont resserrées plus que cela depuis très longtemps », a-t-il déclaré au correspondant économique en chef du journal, Nick Timiraos, dans une interview.

Powell a semblé confirmer que les hausses de taux d’intérêt directeurs de 50 points de base se poursuivraient lors des réunions ultérieures du Federal Open Markets Committee (FOMC) de la Fed et pourraient atteindre des niveaux « neutres » au quatrième trimestre. Cependant, les hausses ultérieures pourraient néanmoins se poursuivre si nécessaire pour dompter davantage l’inflation.

Les marchés traditionnels prenant déjà en compte un tel scénario, la volatilité globale était limitée car Powell a évité les surprises.

BTC / USD a connu une brève chute à 29 500 $ avant de se redresser pendant les propos de Powell.

Avec des actifs à risque prévus pour des temps difficiles alors que le resserrement financier se poursuit, cependant, les commentateurs du marché de la cryptomonnaie n’avaient que peu de nouvelles très optimistes.

« Rappel faucon. C’est le plus grand risque pour les marchés », a répondu l’analyste macro Alex Krueger dans une série de publications sur Twitter sur le potentiel de hausses de taux en cours l’année prochaine :

Chaque responsable de la Fed a une vision différente de ce qu’est la « neutralité ». Les estimations se situent entre 2 et 3 %. Les marchés à terme ont maintenant intégré 3,25 % en décembre.

Selon l’outil FedWatch de CME Group, les marchés s’attendent à ce que le taux cible se situe entre 275 et 300 points de base lors de la réunion du FOMC de décembre.

Anticipations des taux cibles pour la réunion du FOMC de décembre 2022. Source : Groupe CME

33 000 $ « a du sens » ensuite

À court terme, certains ont vu un soulagement continu pour BTC.

«A réussi une belle clôture au-dessus du plus bas de la fourchette de 28,8 000 $ ainsi que du plus bas de 30 000 $ qui a marqué la baisse initiale de la mèche en mai 2021. La prochaine résistance du HTF est la zone de 33 000 $. Un test de ce domaine a du sens à mon avis », a résumé le compte de trading populaire Daan Crypto Trades dans sa dernière mise à jour axée sur Bitcoin.

Un autre compte, DonAlt, a quant à lui souligné que 34 500 $ étaient un élément décisif pour qu’une perspective plus haussière sur BTC puisse entrer.

Un nombre croissant de joueurs, comme l’a rapporté Cointelegraph, sont toujours favorables à un retour en dessous des plus bas de 23 800 $ observés la semaine dernière au plus fort des implosions de Terra LUNA et TerraUSD (UST).

« Les fonds mettent du temps à se former, alors ne vous attendez pas à ce qu’ils se forment d’ici un jour ou deux », a déclaré le commerçant Crypto Tony aux abonnés de Twitter le jour même.

Nous trouverons probablement un soutien, rebondirons pour un certain soulagement et piégerons les shorts en retard et poursuivrons la tendance.

D’autres, quant à eux, estiment qu’une retraite de 20 000 $ est peu probable.