Pourquoi le prix Ethereum à 600 $ semble plus plausible que 3 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est devenu baissier d’un point de vue macro après avoir créé un deuxième plus bas à 1 700 $.

Les investisseurs doivent être préparés au pire scénario qui place l’ETH à 600 $.

Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 3 396 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix d’Ethereum est dans une situation difficile malgré le récent crash et indique qu’une nouvelle tendance à la baisse est à prévoir. Le cas d’une tendance haussière ne sera ravivé qu’après que l’ETH aura produit un plus haut plus élevé d’un point de vue macro. D’un point de vue fondamental, la concurrence croissante a récemment plafonné la hausse de la blockchain Ethereum, mais la domination de la part des utilisateurs et de nouvelles améliorations du cycle permettent une forte hausse.

Opinions partagées sur Ethereum sur le rapport « State of Crypto »

À cet égard, dans un récent rapport sur «l’état de la cryptomonnaie en 2022», la société de capital-risque technologique populaire a16z a exposé son point de vue sur Ethereum et son leadership. Le rapport de la société Sillicon Valley indique que « les utilisateurs sont prêts à payer en moyenne 15 millions de dollars de frais de gaz par jour malgré le nombre massif de blockchains concurrentes ». De plus, ce rapport a16z a mentionné comment cette popularité est une « épée à double tranchant » car la blockchain Ethereum a toujours préféré la décentralisation à la « sécurité », permettant à d’autres solutions de mise à l’échelle de couche 2 de siphonner sa part d’utilisateur avec l’attrait de « meilleures performances et des frais moins élevés. »

Lisez aussi: Le prix d’Ethereum peut-il tenir alors que Vitalik Buterin vend 30 000 ETH?

Selon a16z, « d’autres développeurs de chaînes de blocs comme Solana, Polygon, BNB Chain, Avalance et Fantom visent un succès similaire ».

Ethereum a de loin le plus grand nombre de constructeurs, avec près de 4 000 développeurs actifs par mois. Vient ensuite Solana avec près de 1 000 et Bitcoin à environ 500. La notoriété écrasante d’Ethereum aide à expliquer pourquoi les utilisateurs ont été prêts à payer plus de 15 millions de dollars en frais d’essence par jour en moyenne. pic.twitter.com/pBGywymKtz — a16z (@a16z) 17 mai 2022

Le prix Ethereum reste baissier sur une période plus longue

Le prix d’Ethereum a atteint un sommet historique à 4 868 $ le 10 novembre 2021 après un gain de 579 % depuis le début de l’année. Ce rallye impressionnant a fait face à deux ventes massives : le premier crash a fait chuter l’ETH de 55 % et a atteint un creux de 2 160 $. Le match retour a fait tomber le jeton de contrat intelligent de 52% et a établi un plus bas à 1 700 $. Cette évolution depuis le sommet historique est une indication claire d’une tendance à la baisse avec des hauts et des bas inférieurs distinctifs. Étant donné que cette tendance se produit sur une période macro, cela indique que l’ETH et les grands marchés de la cryptomonnaie sont dans un marché baissier.

Pour l’instant, le prix Ethereum rebondit sur le plancher de support de 1 730 $, qui se trouve également être le nœud de volume élevé du profil de volume 2021. Bien qu’il y ait une pause dans la vente, un échec à fixer un sommet plus élevé pourrait encore déclencher un autre crash qui pourrait briser la barrière de 1 730 $. Dans un tel cas, le prix des ETH pourrait glisser vers la prochaine barrière stable – 1 260 $, coïncidant avec le deuxième nœud à volume élevé de 2021. Il s’agit du deuxième niveau le plus important qui pourrait servir de zone d’inversion potentielle avec la capacité de déclencher une tendance haussière.

Bien qu’une remontée à partir de ce niveau soit possible, ce qui se trouve en dessous de ce niveau est extrêmement critique et constitue la meilleure zone pour la moyenne du coût en dollars ou l’achat d’ETH au comptant. En supposant que les vendeurs brisent la barrière de 1 260 $, le profil de volume 2020 et 2021 montre qu’il existe un écart massif s’étendant de 911 $ à 595 $ – appelé «le vide». Dans cette zone se trouve également l’écart de juste valeur, alias inefficacité des prix, qui s’étend jusqu’à 661 $. Par conséquent, la confluence de ces niveaux autour de 661 $ est l’endroit où les investisseurs à long terme pourraient accumuler aveuglément des ETH. En effet, le risque de vente autour des niveaux mentionnés est extrêmement faible.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

La mesure du profit/perte net non réalisé soutient cette baisse du prix d’Ethereum. Cet indice est essentiellement la différence entre les détenteurs d’ETH avec un profit non réalisé relatif et une perte non réalisée relative. Une autre façon de comprendre cette métrique est qu’il s’agit de la différence entre la capitalisation boursière réalisée et la capitalisation boursière réelle. Le profit ou la perte relatif non réalisé est obtenu en notant la différence entre la sortie de transaction dépensée non réalisée (UTXO) et la valeur des avoirs au niveau de prix actuel.

Comme le montre le graphique, le creux de chaque cycle s’est produit lorsque le NUPL a plongé en territoire négatif. Les marchés baissiers de 2018 et 2019 ont atteint un creux lorsque le NUPL se situait entre 0 et -1. Actuellement, le prix NUPL pour Ethereum oscille autour de 0,19, ce qui indique qu’une nouvelle baisse des prix est probable.

EPF NUPL

Enfin, le score Z de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) pour Ethereum soutient également l’idée d’une correction plus prononcée. Cette métrique en chaîne est utilisée pour évaluer quand Ethereum est sur/sous-évalué par rapport à sa « juste valeur ». Sur la base des données historiques, la bande verte, s’étendant de 0 à -0,61, est l’endroit où l’ETH a atteint son plus bas niveau en 2016 et où l’altcoin est fortement sous-évalué ou à un prix réduit. De même, la bande rouge, s’étendant de 7 à 8,5 est l’endroit historique les sommets se forment et c’est lorsque l’ETH est fortement surévalué ou à prime.Par conséquent, un plongeon dans la boîte verte serait un signal d’achat et un passage dans la boîte rouge présenterait un signal de vente.

Pour Ethereum, le score Z MVRV oscille à 0,19, indiquant que le prix de la deuxième plus grande crypto-monnaie devrait plonger plus profondément pour signaler « acheter ». Fait intéressant, les deux mesures en chaîne sont parfaitement alignées sur les perspectives techniques, ce qui suggère qu’il reste encore une correction plus prononcée pour le jeton de contrat intelligent.

Score Z ETH MVRV

Malgré les perspectives extrêmement baissières du prix Ethereum, cela a du sens d’un point de vue macro. De plus, le prix du Bitcoin révèle également son récit pessimiste qui s’aligne parfaitement sur l’avenir de l’ETH. Si le prix Ethereum produit un chandelier de trois jours au-dessus de 3 396 $, cela indiquera un plus haut plus élevé d’un point de vue macro. Cette décision invaliderait la thèse baissière et suggérerait la possibilité d’une tendance haussière pour retester les niveaux de 4 000 $ ou plus.

Vous pouvez en savoir plus sur cette perspective technique du prix Ethereum dans le clip suivant :