Pourquoi le prix Litecoin est prêt pour un rebond rapide de récupération de 30% | Cryptomonnaie

Le prix du Litecoin oscille autour de 72,8 $, envisageant un retour rapide à la moyenne.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que LTC déclenche une ascension de 30 % si elle peut franchir l’obstacle de 82,3 $.

Une clôture quotidienne décisive en chandelier en dessous de 64,6 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du litecoin montre une stabilisation autour d’un niveau de support hebdomadaire après une vente brutale par rapport à son sommet historique de mai 2021. Ladite barrière est susceptible de déclencher une tendance à la hausse rapide qui permettra aux traders à court terme d’en bénéficier.

Le prix du litecoin révèle une perspective haussière

Le prix du litecoin a chuté de 86 % par rapport à son sommet historique de 413,5 $ à 54,4 $. Cette mauvaise baisse survient après le depeg LUNA-UST qui s’est produit le premier week-end de mai. Quoi qu’il en soit, LTC semble avoir trouvé sa place autour du niveau de support hebdomadaire à 64,6 $.

Après un rebond rapide par rapport à ce niveau, le prix du Litecoin oscille autour de 72,6 $ et laisse présager une tendance à la hausse rapide. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que LTC reteste l’obstacle de 82,3 $, ce qui est essentiel pour déterminer la force des traders.

Si les acheteurs parviennent à briser cette petite barrière de résistance, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Litecoin reteste l’obstacle de 94,4 $. Ce mouvement représenterait un gain de 30% par rapport à la position actuelle. Dans certains cas, LTC pourrait s’étendre plus haut et marquer le prix psychologique de 100 $.

Graphique LTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Litecoin, un échec à augmenter pourrait permettre aux vendeurs de prendre le contrôle. Une telle évolution suivie d’un chandelier quotidien décisif en dessous de 64,6 $ invalidera la thèse haussière du prix du Litecoin en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, LTC pourrait chuter de 63 % et retester la fourchette basse à 24,0 $.