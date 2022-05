Un responsable allemand de la BaFin appelle à une réglementation DeFi « innovante » à l’échelle de l’UE | Cryptomonnaie

Soulignant la licence de cryptomonnaie allemande comme un exemple de réglementation attrayante, Birgit Rodolphe écrit que des cadres similaires devraient être les mêmes dans toute l’UE pour « empêcher un marché fragmenté ».

Birgit Rodolphe, directrice exécutive de l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin), a appelé à une réglementation innovante et uniforme de l’espace financier décentralisé (DeFi) dans toute l’Union européenne (UE).

BaFin est l’organisme de réglementation financière allemand chargé de réglementer les banques, les compagnies d’assurance et les institutions financières, y compris les sociétés de crypto-monnaie. BaFin est l’émetteur de «licences de garde de crypto», un permis requis pour les entreprises souhaitant offrir des services de crypto-monnaie en Allemagne.

Dans un article sur le site Web de BaFin, Rodolphe a mis en garde contre les risques pour les consommateurs de l’espace DeFi non réglementé et a appelé à des considérations réglementaires normalisées dans les pays membres de l’UE.

Une chose est claire : le temps presse. Plus le marché DeFi reste non réglementé, plus le risque pour les consommateurs est grand, et d’autant plus grand est le danger que des offres critiques ayant une pertinence systémique s’établissent.

Elle a cité les risques pour les consommateurs de « problèmes techniques, piratages et activités frauduleuses » qui ont fait perdre des millions de personnes et a affirmé que DeFi n’est pas aussi « démocratique et altruiste » que le disent ses fans, et que les produits DeFi sont « difficiles à saisir pour beaucoup ». .” Elle a conclu que les protocoles DeFi ne sont pas libres de fonctionner en dehors des réglementations simplement parce qu’ils utilisent de nouvelles technologies.

Utopie? Ou plutôt dystopie ? Qui dois-je contacter si je souhaite différer mon prêt crypto ? Que se passe-t-il si mes actifs cryptomonnaies disparaissent soudainement ? Dans tous les cas, il n’existe pas de fonds de protection des dépôts pour de tels cas.

Elle a ajouté que les prêts, les emprunts, les assurances et d’autres produits en dehors du système financier traditionnel sont soumis à des licences et à une supervision là où ils sont proposés, et a appelé les régulateurs à établir des règles qui donneront aux fournisseurs DeFi une clarté juridique.

Rodolphe a souligné la licence « d’entreprise de garde de crypto » de BaFin introduite en janvier 2020 comme un régime réglementaire « attrayant » pour les entreprises de crypto.

La licence permet aux entreprises d’offrir des services de cryptomonnaie en Allemagne. Actuellement, seuls quatre fournisseurs sont agréés, mais de nombreuses institutions financières ont soumis une demande. Rodolphe a écrit que les cadres réglementaires devraient être les mêmes dans différents pays européens :

Idéalement, ces exigences seraient bien sûr uniformes dans toute l’UE afin d’éviter un marché fragmenté et de tirer parti de tout le potentiel d’innovation de l’Europe.

L’Allemagne s’est hissée à la première place en tant que pays le plus « crypto-friendly » au premier trimestre 2022, en partie grâce à sa politique de zéro impôt sur les gains en capital crypto à long terme. Un rapport de mars 2022 a révélé que près de la moitié des Allemands sont intéressés à investir dans la cryptomonnaie.

L’Allemagne a également pris de nombreuses mesures liées à la cryptomonnaie au sein de son gouvernement en 2021 avec des réformes législatives pour adopter la blockchain et le durcissement de la réglementation sur les entreprises de cryptomonnaie. La banque centrale du pays a joué un rôle de premier plan dans le test d’une monnaie numérique de la banque centrale européenne.

Rodolphe a conclu que la nouvelle réglementation DeFi ne peut pas être plus faible que les normes déjà en place avec les produits financiers traditionnels, car elle pourrait rendre les produits DeFi plus attrayants pour les entreprises d’un point de vue réglementaire.