First Mover Asia : l’USDC n’a pas « renversé » l’USDT, mais les préférences des traders changent | Cryptomonnaie

Un analyste de Glassnode suggère que l’effondrement du jeton UST a déclenché un changement dans les préférences des investisseurs en matière de pièces stables ; le bitcoin détient plus de 30 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et d’autres cryptos majeurs voient le vert, mais le sentiment du marché reste baissier.

Insights: Les investisseurs modifient leurs préférences en matière de pièces stables.

Avis du technicien : BTC est en passe d’enregistrer un signal d’élan positif sur le graphique journalier.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 30 466$ +1,6%

Éther (ETH) : 2 092 $ + 3,1 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Litecoin SLD +7,8% Monnaie Algorand ALGO +7,5% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +7,3% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin et autres cryptos majeurs voient le vert

Bitcoin et d’autres cryptos majeurs étaient largement dans le vert mardi soir alors que le marché continuait de se solidifier, mais la petite poussée semblait plus un sursis temporaire qu’un changement radical dans le sentiment baissier qui s’est intensifié la semaine dernière lors de l’implosion du terraUSD stablecoin (UST).

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à plus de 30 400 $, soit un gain de plus de 1 % au cours des dernières 24 heures. L’éther a augmenté d’environ 3 % au cours de la même période, maintenant sa perche la plus récente et la plus fréquente au-dessus de 2 000 $. ALGO et MATIC progressent chacun de plus de 7 %. SOL, CRO et ADA se sont remis des baisses de midi et ont augmenté d’environ 4%.

« Le crash de [Terra’s] Le stablecoin UST a annoncé la fin d’une course haussière capitale », a écrit le PDG et fondateur de Yield App, Tim Frost, dans un e-mail. nous sommes confrontés à ce qui semble être un marché baissier douloureusement prolongé. »

Cryptos a suivi les marchés boursiers, qui ont augmenté au milieu des rapports encourageants sur les dépenses de détail et la production industrielle aux États-Unis et des remarques prudemment optimistes du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a bondi de 2,7 %, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 2 % et 1,3 %, respectivement.

Le département américain du Commerce a déclaré mardi que les ventes au détail avaient augmenté de 0,9% en avril, la quatrième augmentation mensuelle consécutive et la preuve que la flambée de l’inflation n’a pas complètement freiné l’appétit des consommateurs pour les biens et services. Le rapport note une augmentation des dépenses en électronique, en voitures et en vêtements, alors même que les consommateurs dépensent moins en essence, qui a été la principale source des augmentations de coûts des derniers mois. Pendant ce temps, la Réserve fédérale a déclaré que la production industrielle avait augmenté de 1,1 % en avril, également son quatrième gain mensuel consécutif.

Dans des remarques au Wall Street Journal’s Future of Everything Festival mardi, Powell a qualifié « le rétablissement de la stabilité des prix d’un besoin non négociable ». « C’est quelque chose que nous devons faire », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espérait que la Fed pourrait maîtriser l’inflation sans déclencher d’énormes augmentations du chômage ou une profonde récession. « C’est une tâche difficile, rendue plus difficile ces derniers mois en raison des événements mondiaux », a déclaré Powell. « C’est difficile parce que le chômage est déjà très bas et parce que l’inflation est très élevée. »

Frost, de Yield App, a déclaré que l’effondrement de l’UST n’était « rien de moins que déchirant ».

« Toute évaluation approfondie de diligence raisonnable aurait révélé que cet actif ne pourrait pas résister à une panique bancaire », a-t-il écrit. « Et résister à une ruée vers une banque, ce n’est vraiment pas le cas. »

Pourtant, il a ajouté avec optimisme que d’autres protocoles apprendraient de la « catastrophe de l’UST, des leçons qui utiliseront le marché baissier qui en résultera pour développer la prochaine génération de produits financiers décentralisés. Lorsque nous entrerons dans la prochaine course haussière, les fruits de leur travail seront les le nouveau système financier mondial. »

Marchés

S&P 500 : 4 882 + 2 %

DJIA : 32 654 +1,3%

Nasdaq : 11 984 +2,7%

Or : 1 814 $ -0,6 %

Connaissances

Les investisseurs modifient leurs préférences en matière de pièces stables

L’effondrement de LUNA et UST se répercute toujours sur le marché plus large de la cryptomonnaie. Le bitcoin a considérablement chuté ces derniers mois et semble maintenant bloqué autour de la barre des 30 000 dollars.

L’impact le plus significatif sur le marché n’est pas une éviscération des prix de la cryptomonnaie depuis le début de l’année, une tendance que l’effondrement a accéléré, mais plutôt une crise de confiance dans le secteur des pièces stables.

Les données de Glassnode montrent une relation inverse entre les émissions de tether (USDT) et de pièces en USD (USDC) ainsi que de Binance USD (BUSD). Les jetons Tether sortent de la circulation via le rachat (étant échangés contre de l’argent) tandis que davantage d’USDC et de BUSD sont émis en raison de la demande.

Approvisionnement en circulation USDT/USDC. (Glassnode)

« Les rachats d’USDT se sont élevés à environ 7,5 milliards de dollars, tandis que l’offre d’USDC a augmenté de 2,64 milliards de dollars et de BUSD de 1 milliard de dollars. Donc, dans l’ensemble, nous avons eu environ 3,64 milliards de dollars d’expansion de l’offre et 7,5 milliards de dollars de contraction, ce qui signifie une sortie nette de 3,76 milliards de dollars », a écrit James Check, analyste chez Glassnode, à CoinDesk dans un e-mail.

DAI, un autre stablecoin algorithmique mais structuré différemment de l’UST, a également connu une baisse de l’offre en circulation de 24,4%, 2,067 milliards de dollars ayant été brûlés.

« Ce que nous observons potentiellement, c’est une préférence changeante pour les pièces stables que le marché préfère », a déclaré Check.

Check soupçonne qu’un ou plusieurs grands commerçants ont utilisé l’élan du récit « UST depeg » pour s’appuyer sur l’arrimage à l’USDT dans l’espoir que cela générerait une crainte à la baisse, ce qu’il pense avoir fait.

« Nous avons vu la vente en détresse du [Luna Foundation Guard’s] [$]80K BTC, puis quelques jours plus tard, les paires USDT sur certaines bourses sont sous pression, ce qui crée une tempête parfaite pour une transaction sophistiquée à court terme », a-t-il déclaré.

Mais il est important de noter que malgré tout cela, l’ancrage du dollar USDT s’est rapidement redressé. Un volume important et rapide de rachats s’est produit en peu de temps et le système a continué à fonctionner.

« Alors que les stablecoins deviennent de plus en plus intégrés en tant qu’infrastructure de couche de base sur le marché, les ondes de choc d’un événement de désancrage, en particulier dans le plus grand stablecoin USDT, auront des impacts généralisés », a écrit Check dans une note publiée la semaine dernière. « Cet événement attirera également sans aucun doute les projecteurs réglementaires à un rythme et une urgence plus importants. »

L’USDC a encore un long chemin à parcourir avant de changer d’attache. Mais les données ne peuvent pas être ignorées : avec une crise de confiance qui se prépare pour les stablecoins, c’est l’USDC (et le BUSD) que les commerçants veulent, pas l’attache.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de s’échanger autour de 30 000 $, ce qui est proche du bas d’une fourchette de prix d’un an. La crypto-monnaie semble se stabiliser, bien que la résistance à 33 000 $ et 35 000 $ puisse bloquer une hausse des prix.

Le BTC était à peu près stable au cours des dernières 24 heures et a baissé de 24 % au cours des 30 derniers jours. La récente vente a prolongé la tendance baissière à court terme du bitcoin malgré les conditions de survente sur le graphique.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier augmente par rapport aux niveaux de survente, atteints le 12 mai lorsque le BTC a baissé vers 25 300 $. En règle générale, les signaux de survente précèdent un rebond des prix, similaire à ce qui s’est produit fin janvier.

De plus, sur le graphique journalier, BTC est sur la bonne voie pour enregistrer un signal de momentum positif, selon l’indicateur MACD pour la première fois depuis fin mars. Pourtant, les signaux de momentum restent négatifs sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, ce qui suggère une hausse limitée à partir d’ici.