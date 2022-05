Pourquoi le prix MATIC pourrait chuter rapidement à 0,50 $ | Cryptomonnaie

MATIC continue de faire face à la pression contre les principales zones de résistance.

La dynamique haussière s’est interrompue alors que les haussiers et les baissiers attendent une direction claire.

Le mouvement baissier est la direction la plus probable.

L’action des prix MATIC s’est consolidée au cours des trois derniers jours. Un autre mouvement à la hausse a été rejeté contre le Tenkan-Sen au sein du système Ichimoku Kinko Hyo. Cependant, des opportunités longues et courtes existent désormais.

Le prix MATIC reste baissier, mais le potentiel de hausse est très probable

Le prix MATIC reste dans une forte tendance baissière. Polygon est en dessous du nuage Ichimoku sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens du système Ichimoku Hyo. Cependant, la vente de la semaine dernière a placé Polygon dans des conditions de survente majeures sur différentes périodes, laissant entendre qu’une inversion de sens ou une inversion de tendance générale pourrait probablement se produire. En conséquence, deux configurations commerciales se sont développées pour les haussiers et les baissiers.

Il existe une opportunité théorique d’entrée courte sur le côté court du marché avec un ordre stop de vente à 0,66 $, un ordre stop-loss à 0,69 $ et un objectif de profit à 0,54 $. La configuration est basée sur une cassure sous un triangle symétrique. La configuration représente une récompense de 4: 1 pour le risque. Cependant, le profil de volume 2021 est exceptionnellement mince entre 0,70 $ et 0,50 $, donc un crash flash jusqu’à 0,50 $ est possible.

MATIC/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à se protéger contre tout contrecoup dans l’évolution des prix après l’entrée. L’idée courte théorique est invalidée si le prix MATIC passe à 0,75 $ avant le déclenchement de l’entrée courte.

Il existe une configuration longue hypothétique du côté long du marché avec un ordre d’achat stop à 0,78 $, un stop loss à 0,70 $ et un objectif de profit à 1,04 $. La configuration représente une récompense de 3,25: 1 pour le risque.

MATIC/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’objectif de profit dans une configuration longue est celui qui peut avoir des difficultés à atteindre son objectif de profit. Les haussiers devraient s’attendre à une résistance près du nœud de volume élevé à 0,84 $ et du Kijun-Sen à 0,90 $.

L’idée longue est invalidée si le prix MATIC tombe à 0,60 $ avant le déclenchement.

https://www.youtube.com/watch?v=TPow_fTVhEo