Le prix d’Axie Infinity est dans une situation décisive alors que l’action des prix tourne autour de 20 $ | Cryptomonnaie

Le prix AXS s’enroule de manière triangulaire.

Le prix Axie infinity affiche une tendance à la baisse des volumes.

L’invalidation de la perspective baissière est une cassure au-dessus de 24 $.

Le prix AXS laisse entrevoir une autre baisse de prix. Si les détails techniques sont corrects, un objectif pourrait être atteint à 15 $.

AXS se prépare pour son déclin final

Le prix d’Axie Infinity s’enroule actuellement dans ce qui semble être une consolidation en triangle.

Le triangle pourrait être considéré comme une vague quatre au sein de la forte reprise en baisse qui a anéanti 40 % des bénéfices depuis mai. Si le modèle de consolidation est validé, une brèche dans les niveaux de 15 $ pourrait se produire pour imprimer la dernière vague cinq dans la tendance.

Le prix d’Axie Infinity affiche un modèle de diminution du volume qui est généralement observé dans une consolidation latérale. Bien que l’opportunité de vendre à découvert l’AXS semble prometteuse, les traders doivent être prudents, car les consolidations de tendance baissière sont notoirement connues pour avoir des contrefaçons et une implication de l’argent intelligent vers la moitié inférieure d’un mouvement. La confirmation finale pour le triangle sera une brèche et clôturera en dessous de 19 $. Les cibles baissières se situent à 17 $ et 15 $.

Graphique AXS/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la perspective baissière est une brèche au-dessus de 24 $. Si les haussiers peuvent établir une action sur les prix dans cette zone, le prochain objectif pourrait être de 30 $, ce qui entraînerait une augmentation de 50 % par rapport au prix AXS actuel.