Où se dirige le prix de Crypto.com pour le reste du mois de mai | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com tente de rompre avec ses récents creux.

Le CRO doit détenir le montant crucial de 0,20 $ pour pouvoir monter plus haut.

Un mouvement majeur de vente et de capitulation vers 0,08 $ pourrait se produire si 0,14 $ échoue.

Le prix de Crypto.com continue de se négocier près des creux qu’il a subis lors de la vente de la semaine dernière. Alors que la grande majorité des principales crypto-monnaies ont effectué des mouvements de plus de 40 à 50% par rapport à leurs creux de crash flash. D’autre part, CRO peut être positionné pour une autre baisse majeure.

Le prix de Crypto.com se situe au sommet d’une zone de support solide; ne pas tenir pourrait déclencher un autre effondrement

Le prix de Crypto.com se situe juste à l’intérieur d’un niveau de support de profil de volume extrêmement puissant. La fourchette de prix de 0,16 $ à 0,20 $ est le deuxième nœud de volume le plus élevé du profil de volume 2022 et le deuxième plus élevé du profil de volume 2021.

Si le support se maintient, le prix de Crypto.com aurait probablement une base de support suffisante pour pousser vers le premier groupe de résistance près de 0,40 $. 0,40 $ contient le point de contrôle du volume 2022, le nuage Ichimoku et le niveau de retracement Fibonacci de 50 %.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

La plus grande menace pour le CRO est une clôture à ou en dessous de 0,14 $. Le profil de volume 2021 présente un écart important entre le point de contrôle du volume à 0,075 $ et 0,14 $. Les oscillateurs ne donnent pas une direction claire concernant la probabilité d’une rupture. Curieusement, il existe une différence dans les extrêmes entre l’indice de force relative (à un niveau extrêmement bas) et l’indice composite (à un niveau élevé).

Certaines considérations fondamentales pour anticiper le prochain mouvement de CRO sont liées à la frustration continue des changements apportés à ses récompenses de jalonnement pour ses titulaires de carte. Le prix de Crypto.com a historiquement montré une sensibilité extrême à tout changement dans les récompenses de jalonnement.