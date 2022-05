Le prix ApeCoin positionné pour retester à 11,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a du mal à maintenir les gains qu’il a réalisés au cours du week-end.

L’APE se heurte à certaines zones de résistance critiques qui se sont avérées difficiles à briser.

Le chemin vers des prix plus élevés est plus difficile que de descendre.

L’action des prix d’ApeCoin, comme le reste du marché de la crypto-monnaie, est toujours sous le choc et s’adapte à la vente massive de la semaine dernière. Cependant, par rapport au marché plus large des altcoins, la réponse de l’APE au crash de la semaine dernière a été beaucoup plus dramatique.

Le prix ApeCoin fait face à une bataille difficile et pourrait baisser

Le prix ApeCoin a fonctionné admirablement depuis la semaine dernière. Après avoir atteint un nouveau creux de 45 jours à 4,99 $, l’APE a rebondi de plus de 96 % à 9,81 $. Cependant, l’APE montre des signes d’épuisement et baisse.

Le quotidien Tenkan-Sen a servi de niveau de résistance principal pour le prix ApeCoin. Les traders n’ont pas été en mesure de terminer une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen depuis le 28 avril 2022.

Le volume quotidien global continue de chuter à un rythme alarmant. Bien que le lundi soit un jour de négociation normal, il n’a pas pu casser le volume du dimanche ou du samedi. Cependant, un nœud de volume élevé dans le profil de volume s’est formé dans la zone de valeur de 8,15 $, créant un solide niveau de support ou de résistance futur.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo APE/USDT

Le niveau de prix de 7,50 $ est le plus bas du nouveau nœud à volume élevé. Par conséquent, s’il y a une clôture quotidienne en dessous de 7,50 $, le prix de l’ApeCoin a un chemin largement ouvert vers les plus bas de 5,50 $.

Si les haussiers veulent éviter toute pression à la baisse à court terme, ils devront d’abord clôturer le prix ApeCoin au-dessus du Tenkan-Sen à 8,50 $ ou plus. Si cela se produit, l’APE devrait pouvoir passer facilement à 11,25 $ en raison d’une absence quasi totale de volume échangé dans le profil de volume entre 8,50 $ et 11,25 $.