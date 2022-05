Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Terra et Bitcoin – American Wrap 17 mai | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos aura une semaine haussière à venir

Le prix du bitcoin s’enroule autour de la base d’une fourchette depuis un certain temps. La formation de gamme de lundi indique cependant qu’un mouvement à la hausse est probable dans les prochains jours. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Ethereum, Ripple et d’autres altcoins fassent de même.

Oubliez l’hiver crypto; Le prix du Bitcoin se prépare à lancer le rallye d’été

Le prix du Bitcoin (BTC) voit les traders revenir sur les lieux pour ramasser les morceaux du prix dispersé du BTC qui a été abattu au cours des derniers jours de bourse. La cotation du prix BTC à une remise lucrative a rendu l’actif attrayant pour les commerçants et les investisseurs qui sélectionnent les cerises. Avec l’indice de force relative (RSI) montrant que Bitcoin a toujours un rythme cardiaque, attendez-vous à voir une récupération complète vers 45 261 $, réclamant certains niveaux critiques dans le processus.

Voici comment Do Kwon prévoit de récupérer le prix de LUNA

Do Kwon, PDG de Terraform Labs, va de l’avant avec son « Terra Ecosystem Revival Plan 2 ». Après l’effondrement de la semaine dernière de l’arrimage de Terra stablecoin au dollar américain et la disparition subséquente de son jeton natif LUNA, qui a chuté de 87,68 $ au niveau actuel de 0,0002 $, Kwon a annoncé un plan d’action collaboratif avec la communauté Terra. Le message de Do Kwon sur le forum Terra Agora publie un calendrier spécifique à court terme pour ce plan de relance.