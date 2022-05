Le prix du Litecoin présente une opportunité d’achat avant que LTC n’atteigne 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin continue de se redresser après la vente à l’échelle du marché de la semaine dernière.

LTC est mieux placé que la plupart pour amorcer une reprise forte et soutenue.

Des risques à la baisse existent, mais leur ampleur et leur portée sont probablement limitées.

Le prix du litecoin se consolide après avoir retracé 30% des pertes qu’il a subies la semaine dernière. Il incombe maintenant aux haussiers de maintenir la zone de valeur actuelle et de maintenir l’élan pour éviter de nouvelles pertes.

Le prix du litecoin atteint ses plus bas extrêmes et est sur le point de subir un violent retournement haussier

L’action sur les prix du litecoin a été l’une des plus baissières de tout l’espace de la cryptomonnaie à capitalisation boursière majeure. Alors que de nombreux altcoins ont atteint de nouveaux creux de 2022 et des creux de plusieurs mois, peu sont tombés assez loin pour atteindre des creux jamais vus depuis 2020. LTC s’est effondré la semaine dernière à un creux de 54 $, un niveau jamais vu depuis novembre 2020.

Le résultat de l’ampleur de la baisse a positionné Litecoin pour un échange massif de réversion moyenne haussière – peut-être un changement de tendance plus large. Sur les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens, le prix du Litecoin a développé de grands écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen. De plus, les valeurs de l’oscillateur ont atteint de nouveaux plus bas historiques ou ont atteint des plus bas historiques.

Une longue opportunité hypothétique existe pour le prix du Litecoin sur le graphique Point and Figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases. La configuration est un ordre d’achat stop à l’inversion de 3 cases par rapport à la colonne O actuelle (actuellement à 74 $), un stop loss de quatre cases (actuellement à 66 $) et un objectif de profit à 104 $.

La configuration représente une récompense de 3,75: 1 pour le risque. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à se protéger contre tout profit réalisé après l’entrée.

LTC/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration commerciale longue pour le prix du Litecoin est basée sur une poursuite baissière ratée à partir d’un modèle de pôle. Par conséquent, la configuration dépend du fait que la colonne O actuelle ne retrace pas l’impression d’un nouveau O à 64 $ ou moins. Si cela se produit, la transaction est invalidée.

Les risques de baisse sont probablement limités aux creux de la zone de valeur de 54 $ de la semaine dernière.