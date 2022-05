Saviez-vous que Coinbase peut voler vos crypto-monnaies en cas de faillite ? | Cryptomonnaie

En tant que créanciers non garantis généraux, les investisseurs de détail en cryptomonnaie pourraient perdre leurs fonds sur Coinbase en cas de faillite.

Coinbase a reconnu que les fonds des commerçants sur leur échange sont à risque selon leur dernier dossier auprès de la SEC.

COIN, l’action symbolique de Coinbase, a enregistré un rallye massif d’environ 60 %.

En cas de faillite, les clients de détail de Coinbase perdraient leurs actifs de crypto-monnaie en tant qu’investisseurs non garantis dans l’échange. L’échange a révélé que de nouvelles mesures seraient prises pour protéger les fonds des utilisateurs, et il n’y a aucune probabilité que Coinbase fasse faillite.

Pourquoi les investisseurs déplacent les actifs numériques de Coinbase vers les portefeuilles matériels

Les crypto-monnaies détenues sur les portefeuilles de Coinbase sont considérées comme des fonds non garantis et sont à risque en cas de faillite de l’échange de crypto-monnaie. Sur la base du dépôt obligatoire auprès de la SEC 10-Q, Coinbase a introduit un nouveau facteur de risque, SAB 121, qui protège les actifs de crypto-monnaie des clients Prime et Custody.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a présenté ses excuses aux investisseurs de détail et a mentionné que l’échange mettrait en place de nouvelles mesures pour sécuriser les avoirs en crypto-monnaie des commerçants.

Armstrong a assuré aux investisseurs,

Vos fonds sont en sécurité chez Coinbase, comme ils l’ont toujours été. Nous n’avons aucun risque de faillite.

En réponse à la nouvelle, il y a eu une baisse massive de COIN (le stock symbolisé de Coinbase) sur FTX. Coinbase a publié ses rapports trimestriels et soumis le formulaire 10-Q il y a une semaine.

La bourse a signalé une baisse de son volume d’échanges et de ses revenus commerciaux au premier trimestre 2022.

Les régulateurs ont constamment averti les investisseurs du manque de surveillance et de protection des fonds sur les plateformes d’échange de crypto-monnaie.

Depuis l’annonce de Coinbase, COIN s’est complètement rétabli. Sur FTX, COIN a explosé, affichant des gains d’environ 60 % mardi.

Armstrong a commenté la question dans un tweet,