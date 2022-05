Un pic de volatilité attend le prix de SafeMoon même s’il semble mort | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a dépassé la ligne de tendance descendante rouge à long terme.

Le prix de SAFEMOON devrait augmenter à mesure que les crypto-monnaies connaissent une augmentation globale.

Attendez-vous à voir remonter jusqu’à 0,0006118242 $ d’abord et ensuite 0,00008008170 $.

Le prix SafeMoon (SAFEMOON) est de retour parmi les vivants après une baisse continue des prix accompagnée d’une baisse de l’intérêt et du volume. Depuis la cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, le volume et l’indice de force relative (RSI) ont augmenté. Ajoutez à cela les vents favorables qui traversent les marchés aujourd’hui, et le prix de SafeMoon devrait récupérer 55 %

Le prix de SAFEMOON devrait grimper de 55 %

Le prix de SafeMoon surfe sur les vagues qui font grimper les actifs à risque aujourd’hui. Le sentiment actuel sur le marché donne presque l’impression que tous les risques extrêmes ont été ignorés ou pris en compte. Les risques de la chaîne d’approvisionnement en provenance de Chine ne sont plus une préoccupation avec l’ouverture de Shanghai. Le risque d’escalade géopolitique n’est plus un problème puisque Poutine confirme qu’il n’a aucun problème avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN ; alors de quoi les investisseurs doivent-ils s’inquiéter alors ?

Le prix SAFEMOON voit une augmentation du volume du côté de la demande, ce qui tire le RSI vers le haut, mais conserve encore beaucoup de place pour continuer à augmenter les prix. Attendez-vous d’abord à voir la phase de consolidation actuelle se terminer par une cassure haussière vers 0,0006118242 $ ou le niveau de 61,8 % de Fibonacci, puis 0,0008008170 $, au niveau de 50 % de Fibonacci. Le prix de SafeMoon peut se rapprocher des majors avec ce mouvement car il enregistrera environ 55% des gains.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Un problème persistant à l’horizon est le risque extrême d’inflation qui pourrait encore peser sur la croissance mondiale et faire fuir les investisseurs vers les liquidités. Si cela se produisait, le prix de SafeMoon prendrait un coup et reviendrait à 0,0003427497 $, qui est le plus bas de mai. Un autre glissement à la baisse pourrait voir 0,0002000000 $ testé.