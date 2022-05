Comme l’UST de Terra, ce stablecoin algorithmique a perdu son ancrage et s’est écrasé à 0,54 $ | Cryptomonnaie

Le DEI de Deus Finance, un stablecoin algorithmique, a perdu son ancrage et a plongé à 0,54 $ récemment.

Le stablecoin est soutenu par près de 20% de jetons DEUS et d’autres stablecoins comme l’USDC, contrairement à TerraUSD.

Deus Finance a annoncé que l’équipe travaille 24 heures sur 24 pour réintégrer DEI.

Après que le TerraUSD (UST) de Terraform Lab ait plongé et ait subi un désancrage, le nombre de pièces stables perdant leur ancrage de 1 $ a augmenté. Le DEI de Deus Finance a récemment chuté de son ancrage et a atteint 0,54 $.

DEI s’est effondré après avoir perdu son ancrage, atteint 0,54 $

Un stablecoin sur le réseau Fantom, DEI, de Dues Finance, est devenu le dernier stablecoin à perdre son ancrage. DEI a plongé à un creux de 0,54 $ après avoir perdu son ancrage à 1 $. Contrairement à TerraUSD (UST), DEI est soutenu par 20% de jetons DEUS et par d’autres stablecoins.

Tableau des prix DEI

DEI est considéré comme un stablecoin à faible risque, par rapport à des alternatives comme Tether USD (USDT) et USD Coin (USDC) puisqu’il s’agit d’un stablecoin à réserve fractionnaire. DEI ne nécessite pas de surdimensionnement ; cependant, la majorité de ses garanties sont des pièces stables comme l’USDC.

La composition est fluide et actuellement, près de 20 % des réserves de DEI sont des jetons DEUS. Le ratio de garantie du stablecoin DEI est dynamique et déterminé via des bots d’arbitrage.

DEI a suivi la tendance des stablecoins à perdre leur ancrage, comme l’UST de Terra et l’USDT de Tether.

Les partisans ont identifié deux raisons essentielles pour lesquelles DEI perd son ancrage et chute à un niveau bas de 0,54 $. En mars 2022, près de 13 millions de dollars de DAI et d’ETH ont été volés à Deus Finance. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles la plateforme a clôturé son contrat de prêt DEI. Les développeurs de Deus Finance ont suspendu les rachats de DEI, alimentant davantage un sentiment baissier parmi les investisseurs.

L’équipe de Deus Finance a apaisé les craintes des détenteurs en annonçant qu’ils travaillent 24 heures sur 24 pour restaurer l’ancrage DEI. L’équipe a mis en place des mesures d’atténuation pour la stabilité à long terme et le rétablissement de l’arrimage de DEI à 1 $.