Bitcoin et Ether planent au-dessus du support au milieu de l’optimisme de la Chine, les contrats à terme américains augmentent | Cryptomonnaie

Bitcoin s’est maintenu au-dessus du niveau de 30 000 dollars alors que les indices des marchés asiatiques, indiens, européens et américains sont devenus verts mardi, selon les données.

Les commerçants ont intégré les attentes d’un assouplissement des normes à Shanghai après des semaines de verrouillages stricts, entraînant une hausse des actions chinoises. Les décideurs politiques de Pékin prennent des mesures pour atténuer le ralentissement économique, avec diverses mesures au cours de la semaine dernière pour stimuler son économie.

L’optimisme autour de la Chine a contribué au sentiment positif et au renouveau du marché asiatique au sens large, le Hang Seng de Hong Kong ayant augmenté de 6 %, tandis que le Sensex de l’Inde a bondi de 2,5 %. Les indices au Japon et à Shanghai ont ajouté près d’un demi pour cent chacun.

Ailleurs, le Stoxx 600 européen a augmenté de 1,5 % à midi, et les contrats à terme S&P500 aux États-Unis ont gagné 1,5 %, tandis que le Nasdaq, très technologique, a gagné 1,9 %.

Récemment corrélées de près de 1:1 avec des marchés boursiers plus larges, les crypto-monnaies étaient en avance de 3,2 % après près d’une semaine de baisses qui ont vu le bitcoin (BTC) tomber à 24 000 $. À l’heure actuelle, la plus grande crypto se vend 30 300 $. Ether (ETH) a ajouté 2,2% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger au-dessus de 2 000 $, avec des gains similaires pour AVAX d’Avalanche, BNB Chain’s BNB et Dogecoin.

Bitcoin plane au-dessus du soutien psychologique à 30 000 $. (TradingView)

MATIC (MATIC) de Polygon a gagné 5,5 % alors que le PDG de Polygon Studios, Ryan Wyatt, a déclaré que la société travaillait avec des projets Terra touchés par l’implosion de la semaine dernière et les intégrerait à l’écosystème DeFi plus large de Polygon. Terra détenait des milliards de dollars en valeur sur diverses applications DeFi, telles que Anchor, avant l’automne de la semaine dernière.

Inflation, inquiétudes concernant le marché baissier

Les marchés de la cryptomonnaie ont été alourdis au cours des dernières semaines dans un contexte de baisse du sentiment pour les actifs risqués. La Réserve fédérale américaine a déclaré qu’elle augmenterait ses taux plusieurs fois cette année dans le but de resserrer son bilan, ce qui a entraîné des turbulences sur des marchés plus larges.

La division de gestion de patrimoine de Morgan Stanley a mis en garde contre le ralentissement de la croissance économique dans une note cette semaine, déclarant même que l’action actuelle des prix des actions et des obligations ressemblait plus à un marché baissier qu’à une correction.

« Le ralentissement des marchés boursiers et obligataires a évolué vers un comportement ressemblant à un marché baissier cyclique classique plutôt qu’à une simple correction », a déclaré lundi Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.