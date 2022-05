Oubliez l’hiver crypto; Le prix du Bitcoin se prépare à lancer le rallye d’été | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin voit les traders remonter au-dessus de 30 000 $ alors qu’il récupère un domaine psychologique important.

Le prix du BTC devrait dépasser le sommet de la semaine dernière et pourrait atteindre 36 709,19 $ d’ici la fin de cette semaine.

Attendez-vous à voir un rallye continu avec toutes les étoiles alignées vers 44 088,73 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) voit les traders revenir sur les lieux pour ramasser les morceaux du prix dispersé du BTC qui a été abattu au cours des derniers jours de bourse. La cotation du prix BTC à une remise lucrative a rendu l’actif attrayant pour les commerçants et les investisseurs qui sélectionnent les cerises. Avec l’indice de force relative (RSI) montrant que Bitcoin a toujours un rythme cardiaque, attendez-vous à voir une récupération complète vers 45 261 $, réclamant certains niveaux critiques dans le processus.

Le prix BTC est fixé pour une récupération complète alors que le rythme cardiaque se renforce sur le RSI

Le prix du bitcoin montre des signes de reprise après avoir été battu pendant plus de deux semaines de négociation entières. Le catalyseur le plus important dans cette affaire était le dollar et son impact sur le prix du BTC. Le solde l’emportant en faveur du puissant dollar, le prix du BTC se négocie actuellement avec une très belle remise. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $ quelque part cette semaine, attendez-vous à ce qu’il soit récupéré assez rapidement et qu’il se négocie rapidement à la hausse alors que le RSI quitte la zone de survente, prouvant que la demande est là.

Le prix de la BTC voit donc les investisseurs et les commerçants revenir après une courte pause alors que la poussière retombe sur quelques événements à risque, et certains risques extrêmes se sont dégonflés. Parallèlement à cela, le dollar recule, laissant une certaine marge au prix du Bitcoin pour augmenter, avec 36 709,19 $ agissant comme une ligne dans le sable pour cette semaine. Au cas où nous verrions une clôture hebdomadaire au-dessus, attendez-vous à voir un rallye la semaine prochaine vers 45 261,84 $, sur le chemin jusqu’à la moyenne mobile simple de 200 jours.

Graphique journalier BTC/USD

Les investisseurs pourraient hésiter à relever les prix du BTC après que l’image des crypto-monnaies ait été écornée la semaine dernière avec le crash de LUNA de Terra. Le manque d’intérêt pourrait déclencher un rejet au premier grand obstacle à 31 321,98 $. Les baissiers utiliseront probablement ce niveau comme entrée pour repousser l’action des prix et tomber à nouveau en dessous de 30 000,00 $. Alors que le prix se négocie latéralement, le risque est que les intérêts s’estompent et que le prix du BTC glisse en dessous de 28 695 $ pour tester 24 000 $ à la baisse.