Le crash du stablecoin Luna est-il un signe de la mort de toute l’industrie ? | Cryptomonnaie

Le crash UST de Terra Luna conduira probablement à une réglementation des pièces stables.

La mesure dans laquelle les réserves de LFG ont été vendues pour stimuler l’UST ne peut être déterminée.

Ce n’est pas une catastrophe pour l’industrie.

Les investisseurs ont été déconcertés par la forte baisse de la valeur de Bitcoin et de celle d’autres crypto-monnaies la semaine dernière, entraînant la chute de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie à 1,23 billion de dollars le 12 mai, son plus bas niveau depuis juillet 2021.

Le stablecoin UST de Terra Luna, qui était soutenu à la fois par des jetons LUNA et des milliards de Bitcoins, détachés du dollar américain, a provoqué la panique sur le marché. L’UST est tombé à un niveau historiquement bas de 0,04495199 $ le 13 mai et a déclenché une chute libre pour son jeton sœur Luna, provoquant la suspension de la blockchain Terra.

Étant donné que les pièces stables sont censées valoir un dollar et à l’abri de la volatilité qui afflige les crypto-monnaies, certains disent que c’est un signe inquiétant qui rappelle l’effondrement de Lehman Brothers, qui a été le déclencheur de la crise financière de 2008.

La question a attiré l’attention des régulateurs américains. Plusieurs rapports indiquent que la Securities and Exchange Commission (SEC) se penche sur l’affaire UST. Janet Yellen a réitéré que le Congrès doit autoriser la réglementation des stablecoins à la lumière de la panne de l’UST.

Qu’est-il arrivé exactement à UST et Luna

Le prix de LUNA a chuté le samedi 7 mai, alors que le stablecoin UST de Terra a perdu son ancrage au dollar. Les efforts de rétablissement de l’ancrage du projet ont entraîné une pression de vente supplémentaire sur BTC et ETH, qui avaient déjà une tendance à la baisse. L’offre de Luna a gonflé à plus de 6,5 billions au cours de sa spirale mortelle, d’où son prix bas.

Il y a un récit populaire qui désigne cela comme une attaque coordonnée et délibérée dans laquelle un portefeuille a déversé 350 millions de dollars d’UST sur Curve Finance et Binance dans le but de faire planter le stablecoin et de forcer la Luna Foundation Guard (LFG), l’organisation à but non lucratif de Terra qui supervise son stabilité, pour vendre ses réserves de Bitcoin. LFG a acheté un total de 80 394 BTC entre janvier et mai de cette année.

Pour que l’UST reste indexé sur le dollar, LFG a annoncé qu’il vendrait ses réserves de Bitcoin et achèterait de l’UST, vidant ainsi l’intégralité de ses réserves de BTC. Dans une déclaration ultérieure, le co-fondateur de Terra, Do Kwon, a précisé que les fonds seraient utilisés pour le trading.

Le sort des réserves BTC de LFG

Étant donné que le miracle ne s’est pas produit et que l’UST est toujours en chute libre (se négociant à 0,1484 $ au moment de la rédaction), les gens se demandent ce qui est arrivé à la réserve LFG Bitcoin et si elle a vraiment été utilisée pour le support du stablecoin.

La société d’analyse de blockchain Elliptic a suivi la piste de l’argent pour découvrir ce qui est arrivé aux bitcoins LFG et a constaté que 52 189 BTC sont allés à l’échange de crypto Gemini et les 28 205 BTC restants à Binance. Les actifs numériques ne peuvent pas être retracés plus avant ou identifiés comme étant vendus pour soutenir le prix de l’UST ou transférés vers d’autres portefeuilles, a-t-il déclaré.

Source : Elliptic.co

Le créateur de Terra, Do Kwon, a confirmé le lundi 16 mai que LFG a dépensé la quasi-totalité de sa réserve de Bitcoin la semaine dernière dans une tentative malheureuse de sauver UST, « en transférant BTC à une contrepartie pour leur permettre de conclure des transactions avec la Fondation en grande taille & à court préavis.

Tether (USDT), le plus grand stablecoin au monde, a d’abord été effrayé par le désancrage de l’UST, mais s’est rapidement rétabli, rassurant les investisseurs.

Selon Marcus Sotiriou, analyste chez GlobalBlock, un courtier en actifs numériques basé au Royaume-Uni, il est peu probable qu’il en soit de même pour Luna ou UST.

« Comme l’UST n’a pas réussi à restaurer son ancrage, il est clair que la confiance dans le protocole a été perdue. Une façon dont Terra peut récupérer, et peut-être la seule façon, est de se concentrer sur la croissance de la blockchain de couche 1 et de son écosystème tout en utilisant l’USDT ou l’USDC comme stablecoin de choix. Si l’écosystème de la couche 1 se développe avec succès, il pourrait éventuellement être en mesure de rembourser la dette. Pour le moment cependant, il semble y avoir peu d’espoir pour Terra, ainsi que pour les détenteurs d’UST et de LUNA », a-t-il déclaré.

Alors que certains ont qualifié cela de moment «Lehman Brothers» en raison de la contagion que cela pourrait causer, Marcus Sotiriou a déclaré qu’il était optimiste que la chute de l’UST ne serait pas si catastrophique – un effondrement de l’USDT le serait, mais son écart par rapport à l’ancrage à 1 $ a été presque entièrement restauré à 0,9991 $ au moment de la rédaction.

« Bien que l’USDT devienne constamment désarrimé soit un risque à noter, je suis convaincu que l’ancrage de l’USDT sera rétabli car je pense que Tether a suffisamment de soutien dans ses réserves et que ses mécanismes sont plus sûrs que le stablecoin UST », a déclaré l’expert.

Même si le sentiment des détaillants envers la crypto est baissier, indique-t-il, de grandes institutions comme Citi, BNY Mellon et Wells Fargo ont récemment investi dans la société de trading de crypto Talos, dans le cadre d’un cycle de financement de 105 millions de dollars. « Cela montre que parmi la peur persistante sur le marché, les institutions commerciales établies entrent dans l’espace crypto. C’est un signal de la direction que prend l’espace à long terme, quelle que soit la volatilité à court terme », a conclu Marcus Sotiriou.

En plus, je voudrais souligner que les baleines ont discrètement stocké des Bitcoins pendant la récente panique du marché. Les deux portefeuilles les plus riches suivants présentent un schéma d’accumulation similaire.

Source : Bitinfocharts.com

Ces baleines n’accumuleraient pas de Bitcoin si elles avaient des doutes sur son crash imminent.

En bout de ligne

Les investisseurs de tous niveaux peuvent parfois avoir du mal à faire face aux montagnes russes de la crypto-monnaie. Le cas de LUNA est particulièrement tragique, puisque certaines personnes ont perdu toutes leurs économies. Bien qu’il s’agisse d’un projet assez établi et de confiance, son UST ne constituait pas un pilier fondamental de l’ensemble de l’industrie comme Tether et Luna n’était en aucun cas comparable à Bitcoin.

Il est impossible de dire avec certitude si la décharge était un acte délibéré, qui se tenait derrière ou quel était son but. La transparence des actions de Terra pourrait éclairer ces questions. Même ainsi, ce n’était pas le « Lehman Brothers » de la crypto – oui, cela a déclenché la panique, mais les investisseurs intelligents ont continué à faire confiance à BTC, et les principaux actifs de crypto se sont rétablis avec succès. Par conséquent, ce n’était pas une menace existentielle pour l’ensemble de l’industrie.

La leçon à tirer de cette affaire est de ne pas investir plus que nous ne pouvons nous permettre de perdre, de ne pas croire aveuglément même dans un projet qui semble solide et de ne pas prendre de décisions importantes sans avoir tout réfléchi.