L’optimisme grandit alors que la Chine vise à mettre fin au verrouillage du COVID, le prix d’Ethereum ciblant près de 5 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum augmente alors que le flux de nouvelles de la session ASIA PAC indique la réouverture de la Chine.

Le prix des ETH devrait grimper de 26% alors que les marchés boursiers enregistrent de solides gains, ce qui pourrait être le début d’une course haussière.

Attendez-vous à un rallye global de 150% vers 4 951,83 $ à mesure que les risques extrêmes diminuent.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a vu son risque extrême gonfler massivement lundi, mais de nombreux éléments ont été rapidement désamorcés près de la clôture américaine. Avec la diminution des risques extrêmes, le recul du dollar et la hausse des actions, les investisseurs semblent prêts à revenir aux crypto-monnaies et à investir dans la classe d’actifs. Avec cet afflux, presque toutes les crypto-monnaies sont confrontées à plusieurs pourcentages, et l’horizon semble prometteur car un rallye est peut-être en cours à plus long terme vers 4 951 $.

Le prix de l’ETH semble se dérouler dans un scénario parfait

Le prix de l’Ethereum a vu les facteurs de risque négatifs diminuer considérablement du jour au lendemain. L’événement le plus important a été le VETO de la Turquie à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, car cela aura pour effet de retarder leur adhésion d’au moins un an, de sorte que le risque extrême de représailles russes est écarté. Un deuxième fusible qui a été neutralisé était la Hongrie qui a opposé son veto à tout embargo pétrolier conjoint de l’UE contre la Russie, après qu’un nouveau paquet de sanctions de l’UE ait été proposé. Cela empêchera l’UE de proposer une nouvelle série de sanctions avant l’été.

Le prix des ETH présente donc deux risques extrêmes clés qui sont déjà retardés de plusieurs mois, ouvrant la voie à une reprise des actifs à risque alors que le billet vert recule. Attendez-vous à voir un rallye de 25% au cours de cette semaine vers 2 682,70 $, mais dans l’ensemble, même un rallye vers 4 951,83 $ semble possible car une fenêtre de temps de plusieurs mois s’est ouverte avec seulement un potentiel de hausse. Attendez-vous à voir une pénurie massive d’approvisionnement en ETH alors que la demande explose.

Graphique journalier ETH/USD

Les risques à la baisse proviennent des représailles de la Russie contre la Finlande et la Suède, car elles sont maintenant exposées par leur engagement à rejoindre l’OTAN, alors qu’elles ne peuvent pas encore compter sur l’aide de l’OTAN en raison du blocage de la Turquie. Une escalade militaire dans le Nord pourrait ajouter un risque massif aux marchés et voir le dollar se renforcer à parité avec l’euro, déclenchant une nouvelle vente de crypto-monnaies, l’ETH devant chuter à 1 688,39 $. Un risque supplémentaire qui pourrait pousser le prix de l’ETH à 1 400 $ serait lorsque la FED augmenterait les taux de manière encore plus brutale et rapide, et effrayerait ainsi les investisseurs loin des actifs à risque.