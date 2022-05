Est-ce le bon moment pour acheter la LUNA de Terra avant le prochain hard fork ? | Cryptomonnaie

Le « Terra Ecosystem Revival Plan 2 » de Terraform Labs a rencontré une réponse baissière, le prix de LUNA a plongé de 18,9 %.

Le hard fork proposé par Do Kwon créerait deux versions du jeton, LUNA Classic et LUNA Core – l’original.

Les détenteurs de LUNC recevront des jetons LUNA, dans un fork inspiré du hack DAO 2016 d’Ethereum.

Les principaux analystes cryptomonnaies divisés sur les perspectives de récupération de LUNA de Terra.

La décision de Terraform Labs de relancer le jeton natif LUNA sans stablecoin UST est similaire au hard fork d’Ethereum de 2016. Le stablecoin algorithmique UST cessera d’exister une fois le plan de relance mis en œuvre puisque le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, pense que LUNA est plus que TerraUSD.

La LUNA de Terra pourrait se remettre d’un crash avec le hard fork proposé

Dans une tentative de promouvoir le rétablissement de LUNA et d’indemniser les détenteurs de jetons, le co-créateur de Terra, Do Kwon, a proposé le « Terra Ecosystem Revival Plan 2 ». Pourtant, LUNA a continué à perdre de sa valeur, avec un volume de transactions sur 24 heures dépassant les 2 milliards de dollars. Le PDG de Terraform Labs a expliqué la logique derrière la nouvelle proposition de bifurquer LUNA. L’écosystème Terra et ses centaines de développeurs, son grand nombre de titulaires et sa marque forte seront préservés grâce à la mise en œuvre de la proposition.

Fourche Terra pour mettre en place deux blockchains parallèles : LUNA Classic et LUNA Core

Do Kwon a recommandé de conserver les deux blockchains, l’original étant LUNA Classic (LUNC) et un parallèle étant LUNA, sur la base d’instantanés pris à partir du 7 mai 2022. L’offre totale de la nouvelle chaîne LUNA Core serait plafonnée à 1 milliard de jetons après les tokenomics détaillés ci-dessous :

25% – Pool communautaire, contrôlé par une gouvernance étayée

1 % – Allocation d’urgence pour les Développeurs Essentiels. Pas de blocage

4% – Développeurs essentiels (1 an de falaise, 4 ans d’acquisition par la suite, accordé après la traction du lancement)

35 % – Tous les Luna collés / non collés, moins TFL à l’instantané « Pré-attaque » Pour les portefeuilles avec < 1M Luna : 1 an de falaise, 2 ans d'acquisition par la suite Pour les portefeuilles avec > 1M Luna : 1 an de falaise, 4 ans d’acquisition par la suite

10 % – Détenteurs de Luna (dérivés de jalonnement inclus) lors de l’instantané « Lancement » – 10 % débloqués à la genèse, 90 % acquis sur 2 ans par la suite

25 % – Détenteurs d’UST lors de l’instantané « Lancement » – 10 % débloqués à la genèse, reste acquis sur 2 ans par la suite

Le plan de relance ne prévoit pas de dispositions pour les commerçants qui ont vendu LUNA pendant le crash, et les détenteurs qui ont été bloqués de leurs jetons UST (dans des portefeuilles d’échange) en raison de la décision de la bourse d’arrêter les échanges. Par conséquent, les détenteurs d’UST d’échanges comme Coinbase ont critiqué la décision de Terra. Le fork pourrait être un événement marquant pour les détenteurs de LUNA et d’UST et aider à la récupération du jeton. La proposition de hard fork sera votée dans la communauté Terra le 18 mai 2022.

Do Kwon a déclaré que « Terra est plus que UST » et en faire une chaîne entièrement détenue par la communauté via un fork est la meilleure voie à suivre pour le projet, sa communauté de développeurs et de détenteurs de jetons.

Hard fork Terra inspiré du piratage DAO d’Ethereum

Les partisans ont noté la ressemblance entre le fork proposé par Terra et le hard fork d’Ethereum de 2016, le célèbre hack DAO. À l’époque, Ethereum (ETH) était la blockchain fourchue et Ethereum Classic (ETC) était la blockchain principale. Le hard fork Ethereum était un plan de sauvetage pour sauver la blockchain et ses parties prenantes de l’impact négatif des fonds volés, à hauteur de 50 millions de dollars. Depuis le hard fork, le réseau Ethereum a connu une croissance massive. Les partisans pensent que le hard fork LUNA à venir représente un renflouement pour l’écosystème Terra après l’attaque coordonnée contre son stablecoin algorithmique UST.

Les experts divisés sur le potentiel de récupération des prix LUNA de Terra

Glauber Contessoto, un analyste de premier plan en crypto, estime que l’achat de LUNA à ce stade est « une transaction à haut risque » car le conseil de la Luna Foundation Guard a déjà utilisé près de 3 milliards de dollars de ses réserves pour tenter de sauver UST et le nouveau plan de relance supprime TerraUSD. entièrement.

@Hayess5178, un autre analyste et développeur crypto de premier plan, pense que le prix LUNA pourrait récupérer une partie de ses pertes. Le prix de LUNA tente d’éclater, et une clôture au-dessus de la résistance horaire à 0,000207 $ pourrait confirmer une tendance haussière.

