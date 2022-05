Voici le chemin que prendra le prix de Solana pour atteindre 80 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur une tendance baissière depuis son plus haut niveau historique à 261,51 $.

La récente stabilisation autour de 44,91 $ laisse entrevoir une hausse de 42 % pour SOL.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 44,91 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana a trouvé un niveau de support stable qui fournit actuellement une base de soutien aux traders pour faire leur retour. Étant donné que le prix du Bitcoin semble optimiste, il y a de fortes chances que SOL se rallie également dans les prochains jours.

Le prix Solana prêt pour la reprise

Le prix de Solana a chuté de 86 % par rapport à son niveau record de 261 $ le 6 novembre 2021. Le crash le plus récent a commencé le 5 mai et a fait chuter le jeton de couche 1 de 63 %, passant de 95 $ à 35 $. Cette baisse a poussé SOL sous le bas de la fourchette à 66,19 $ et a marqué la barrière de 44,91 $.

En conséquence, le prix de Solana a comblé l’écart de juste valeur, passant de 44,91 $ à 60,03 $, supprimant une partie de la pression du côté vendeur. De plus, le plancher de support de 44,91 $ a permis aux traders de récupérer et de faire un retour.

Jusqu’à présent, le prix de Solana a augmenté de 69 % et oscille actuellement autour de 58,72 $ et laisse présager une nouvelle tendance à la hausse. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à une augmentation de la pression d’achat de Bitcoin pour propulser également SOL.

L’objectif, dans un tel cas, serait un nouveau test de la barrière de résistance de 77,98 $, qui se produirait après une reprise de 37 %. Dans certains cas, cette accélération pourrait s’étendre jusqu’à 80 $ – un nombre entier.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, un chandelier quotidien proche en dessous de 44,91 $ créerait un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière. Dans cette situation, les baissiers SOL prendraient le contrôle et feraient chuter le prix de Solana de 51 % à 21,05 $.