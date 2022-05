LUNA de Terra gagne, puis glisse, après la proposition de fourche de Do Kwon | Cryptomonnaie

LUNA de Terra a perdu près d’un quart de sa valeur au cours des dernières 24 heures après une proposition de plan de relance révélée par le fondateur Do Kwon, selon les données.

LUNA a augmenté jusqu’à 0,00022 $ lundi soir alors que les plans de bifurcation de la blockchain actuelle de Terra sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Il a ensuite perdu jusqu’à 22 % au cours des premières heures asiatiques pour s’échanger à un peu plus de 0,00017 $ au moment de la rédaction. Quelque 2,1 milliards de dollars de jetons ont été échangés au cours des seules dernières 24 heures.

Le jeton a baissé de plus de 99 % depuis les sommets d’avril de près de 120 $. La baisse est survenue alors que l’excès de LUNA a été mis en circulation la semaine dernière pour empêcher l’effondrement de terraUSD (UST), un stablecoin de l’écosystème Terra indexé sur le dollar américain, comme indiqué.

LUNA a gagné, puis s’est effondré, au milieu de propositions visant à bifurquer la blockchain actuelle de Terra. (TradingView)

Hier soir, Kwon a proposé de bifurquer Terra vers une nouvelle chaîne qui supprimerait entièrement son produit UST défaillant et se concentrerait plutôt sur les applications de finance décentralisée (DeFi) reposant sur Terra.

La chaîne actuelle continuerait en tant que Terra « Classic », tandis que les détenteurs de LUNA sur la chaîne « Classic » recevraient un largage de jeton sur le jeton de la nouvelle chaîne dans le cadre du plan. Bien qu’il s’agisse encore d’une proposition, si une majorité de validateurs de réseau et la communauté approuvaient le plan, le nouveau réseau pourrait être lancé dès le 27 mai, a déclaré Kwon.

Le sentiment reste mitigé pour la proposition au sein de la communauté crypto.

Certains ont dit qu’ils soutiendraient la nouvelle chaîne et ont anticipé le largage vers les détenteurs précédents. D’autres ont suggéré que le plan était injuste, car il pourrait grandement profiter aux investisseurs qui ont acheté des quantités massives de LUNA à quelques centimes de plus que ceux qui ont acheté les jetons alors qu’ils étaient évalués à plus de 100 $. Pour lutter contre cela, cependant, Kwon a proposé de conserver deux instantanés – un avant l’effondrement de l’UST et un après – et de larguer des quantités équivalentes de nouveaux jetons.

Des plans visant à indemniser les détenteurs relativement « petits » d’UST et de LUNA touchés par l’effondrement de la semaine dernière étaient également en cours, a affirmé Kwon.