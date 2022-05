Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos aura une semaine haussière à venir | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des signes de remontée à 35 000 $ au début d’une nouvelle semaine.

Le prix d’Ethereum devrait suivre BTC et déclencher une hausse de 22 % à 2 541 $.

Le prix Ripple fait face à de multiples obstacles qui pourraient freiner son élan haussier.

Le prix du bitcoin s’enroule autour de la base d’une fourchette depuis un certain temps. La formation de gamme de lundi indique cependant qu’un mouvement à la hausse est probable dans les prochains jours. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Ethereum, Ripple et d’autres altcoins fassent de même.

Le prix du Bitcoin présente une opportunité haussière

Le prix du Bitcoin navigue toujours dans une fourchette allant de 29 700 $ à 32 627 $. Bien que le plus bas ait été balayé, un mouvement concerté à la hausse semble peu probable en raison de la coïncidence du plus haut de lundi et de l’ouverture hebdomadaire à 31 268 $ offrant une résistance.

Les investisseurs devront attendre un balayage du plus bas de lundi à 29 027 $ pour envisager de devenir long BTC. D’un autre côté, si BTC pénètre puis retourne le plus haut de lundi à 31 268 $, cela révélera une conviction plus forte parmi les acheteurs et suggérera qu’un rallye est probable.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait d’abord retester la fourchette haute à 32 676 $. Franchir cet obstacle ouvrirait la voie à 34 752 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la hausse de BTC soit limitée à 35 000 $.

Graphique BTC/USD sur 2 heures

Une clôture en chandelier décisive en dessous de 28 500 $ sans reprise rapide indiquera que les haussiers sont faibles et invalideront la thèse haussière à court terme. Dans un tel cas, BTC pourrait revoir 26 802 $ avant de réévaluer son biais directionnel.

Le prix Ethereum est en retard sur BTC

Le prix Ethereum se stabilise au-dessus du niveau de support de 1 986 $, coïncidant avec la limite inférieure du canal parallèle ascendant. Selon l’évolution du prix du Bitcoin, il y a de fortes chances que le prix de l’ETH augmente à partir d’ici et reteste l’obstacle de 2 199 $.

D’un point de vue optimiste, le prix d’Ethereum pourrait renverser ladite barrière et faire une course pour le blocus de 2 541 $, portant la hausse totale à 22 %.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à rester au-dessus de la barrière de 1 986 $, cela créera un plus bas et donnera le contrôle aux vendeurs. Dans un tel cas, l’ETH pourrait chuter de 13 % à 1 730 $.

Le prix d’ondulation fait face à une bataille difficile

Le prix Ripple a glissé en dessous de la tendance inclinée remontant à mars 2020. La récente hausse du prix XRP n’a pas réussi à pousser le prix Ripple au-dessus, indiquant la présence d’une barrière de résistance.

Contrairement à Bitcoin, qui est bien positionné pour une tendance haussière, le prix Ripple doit surmonter la barrière de résistance inclinée pour retester 0,509 $. Si ce mouvement se produit, cela constituerait une ascension de 17 % par rapport à la position actuelle – 0,434 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Indépendamment de la tendance haussière, un rejet à la barrière de résistance inclinée pourrait faire chuter le prix Ripple à 0,401 $. Un pic de pression de vente qui transformerait ce plancher de support en une barrière de résistance créerait un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir le jeton de remise chuter de 17 % pour retester le niveau de support immédiat à 0,336 $.