Le canal ascendant à court terme de Bitcoin | Cryptomonnaie

Lundi, Bitcoin était en baisse de 3,6 %, terminant la journée autour de 29,9 $, mais se négocie à nouveau au-dessus de 30 000 $ mardi matin. Ethereum a peu évolué au cours des dernières 24 heures (-0,4%), restant proche des 2000$. Les autres altcoins du top 10 ont changé de prix de -2,7% (Polkadot) à 1,2% (Solana).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 0,1 % du jour au lendemain pour atteindre 1,30 billion de dollars. L’indice de domination de Bitcoin a chuté de 0,1 point à 44,3 %. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a baissé de 6 points à 8 mardi, atteignant son plus bas niveau depuis août 2019.

Techniquement, le marché de la cryptomonnaie a suivi lundi le sentiment prudent du marché boursier. Nous notons qu’après avoir atteint des creux le 12 mai, un canal haussier à court terme se forme dans le BTCUSD avec des creux et des sommets locaux de plus en plus élevés.

Une telle dynamique de la crypto phare ressemble au travail des commerçants des gestionnaires institutionnels, qui « achètent la peur » modérément ou fixent le profit des positions courtes. Jusqu’à présent, il y a peu de raisons d’affirmer qu’une hausse prolongée suivra les achats actuels, car les fondamentaux (resserrement des marchés, ralentissement de l’économie) restent en place.

Selon CryptoQuant, les investisseurs institutionnels continuent d’acheter du BTC via des teneurs de marché malgré le déclin du marché de la cryptomonnaie.

Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, estime que le bitcoin n’a pas d’avenir en tant que réseau de paiement en raison de sa faible évolutivité et de son impact négatif sur l’environnement. Un autre protocole Proof-of-Stake (PoS) basé sur la blockchain est nécessaire pour les paiements.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a appelé à une nouvelle infrastructure publique pour les systèmes de paiement, y compris les monnaies numériques.

Do Kwon, fondateur de l’écosystème Terra, a présenté un nouveau plan de réhabilitation du projet. Le 18 mai, le développeur a l’intention de présenter à l’équipe de Terraform Labs un nouveau système de gestion pour le fork Terra, en le dissociant de la pièce stable TerraUSD (UST).