C’est pourquoi les baleines de Cardano vendent la panique | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano semble tenir la ligne après un crash de 57% à 0,384 $.

Toute reprise supplémentaire est limitée à l’obstacle immédiat à 0,677 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,397 $ invalidera la thèse haussière déjà fragile.

Le prix de Cardano oscille bien au-dessus du récent creux de swing qui a marqué le creux potentiel. Cette reprise, bien qu’impressionnante, sera probablement limitée en raison de multiples obstacles et de mesures baissières sur la chaîne.

Le prix de Cardano doit prouver sa valeur

Le prix de Cardano a chuté de 57 % depuis le 6 mai et de 87 % depuis son sommet historique à 3,11 $. La dernière étape de cette baisse massive était due au fiasco UST-LUNA qui a fait s’effondrer le marché. Le récent mouvement vers le sud semble s’être stabilisé après avoir marqué le plancher de support de 0,397 $.

Depuis lors, le prix de Cardano a récupéré 47 % à son niveau actuel de négociation – 0,55 $. Bien que ce mouvement soit tout simplement impressionnant, toute nouvelle hausse de la tendance haussière semble peu probable en raison de la série d’obstacles à venir.

La barrière de résistance immédiate à 0,677 $ est probablement le sommet local du prix Cardano et c’est là que la hausse pourrait être plafonnée. Au-delà de cette barrière, les 0,785 $ et 0,900 $ sont deux barrières importantes qui pourraient stopper net l’élan haussier.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Le comportement des baleines, comme le montre le tableau de distribution de l’offre, soutient davantage les perspectives baissières du prix de Cardano. Le groupe d’investisseurs qui possède de 10 000 à 100 000 jetons ADA se décharge de ses avoirs depuis le 10 avril. Cette catégorie est passée de près de 22 500 à 20 500, ce qui dénote une chute de 8,8 %.

La même tendance a été observée avec des baleines détenant entre 100 000 et 1 000 000 de jetons ADA. Ces investisseurs sont passés de 127 600 à 121 500, soit une baisse de 4,7 %. L’ensemble le plus important de détenteurs qui accumulent entre 1 million et 10 millions de jetons ADA est passé de 2 589 à 2 540 au cours des deux dernières semaines environ.

Quel que soit le nombre de jetons qu’ils détiennent, les baleines se vendent depuis un certain temps. Cette évolution indique que les porteurs de long terme perdent confiance dans le projet et donc dans la performance d’ADA.

Distribution d’approvisionnement ADA

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano, un chandelier quotidien proche de 0,397 $ invalidera la thèse haussière déjà fragile en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, ADA pourrait chuter de 22 % supplémentaires à 0,307 $.