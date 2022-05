Réservoir de pièces de monnaie de Miami et de New York malgré les approbations du maire | Cryptomonnaie

« Les gens arrêteront d’exploiter la pièce s’ils ne peuvent pas en tirer de l’argent », selon Michael Bloomberg, qui a fait référence aux deux pièces de monnaie de la ville précédemment médiatisées.

Bien qu’ils aient été publiquement approuvés par les maires respectifs des deux villes, MiamiCoin (MIA) et NewYorkCityCoin (NYC) ont plongé de 90 % et 80 % depuis leurs plus hauts historiques.

Selon les données de CoinGecko, le prix de MIA a chuté de 92 % depuis son ATH de 0,055 $ le 20 septembre pour s’établir à 0,004 $ au moment de la rédaction. Alors que la valeur de NYC a chuté de 80 % depuis son sommet de 0,006 $ le 3 mars pour s’échanger à 0,0014 $.

Avec les investisseurs brûlés sur de nombreux autres actifs cryptomonnaies ces derniers temps, la demande de pièces MIA et NYC s’est presque complètement tarie.

Le volume des échanges pour le duo au cours des dernières 24 heures n’a totalisé que 70 190 $ et 45 663 $ respectivement. En comparaison, lorsque MIA et NYC étaient au niveau ATH, ils ont généré 1,6 million de dollars et 260 000 dollars en 24 volumes chacun.

La maire de Miami, Frances Suarez, a évoqué à plusieurs reprises les cas d’utilisation potentiels de MIA et a récemment annoncé en février que le gouvernement local avait déboursé 5,25 millions de dollars de son portefeuille de réserve pour soutenir un programme d’aide à la location.

Le maire de New York, Eric Adams, a également accueilli NYC à bras ouverts en novembre après avoir déclaré : « Nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison mondiale du Web3 ! Nous comptons sur la technologie et l’innovation pour faire avancer notre ville.

Les actifs ont été développés par le projet CityCoins, un protocole Stacks basé sur la blockchain visant à fournir des avenues de collecte de fonds cryptomonnaies pour les gouvernements locaux tels que Miami et New York, ses deux et seuls partenaires à ce jour.

Une incitation clé – malgré les zones grises réglementaires potentielles – est que les contrats intelligents de CityCoins allouent automatiquement 30 % de toutes les récompenses minières à un portefeuille de réserve gardé pour la ville partenaire, tandis que les mineurs reçoivent les 70 % restants.

En janvier de cette année, la valeur des portefeuilles de réserve de Miami et de New York avait atteint environ 24,7 millions de dollars et 30,8 millions de dollars respectivement selon le responsable de la communauté CityCoins, Andre Serrano, suggérant qu’il y avait eu une demande communautaire relativement forte pour exploiter l’actif à l’époque.

Cependant, alors que les gouvernements ont bénéficié des partenariats, du côté utilisateur / investisseur, il semble que la part des récompenses minières et un rendement BTC annuel supposé de 9% provenant du «empilement» (essentiellement du jalonnement) des actifs sur les Stacks (STX ) blockchain, n’est pas assez attractif pour générer une forte demande.

Michael Bloomberg, chercheur en technologie urbaine chez Cornell Tech, a récemment suggéré à Quartz que les pièces pourraient même devenir inutiles pour les villes si une utilité supplémentaire n’est pas ajoutée pour capter l’appétit des investisseurs :