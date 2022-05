La baisse à long terme est-elle terminée maintenant ? | Cryptomonnaie

Les traders n’ont pas réussi à prendre l’initiative car la plupart des pièces restent dans la zone rouge. Cardano (ADA) est la seule exception à la règle, en hausse de 0,75%.

BTC/USD

Bitcoin (BTC) n’a pas pu maintenir la hausse après la bougie haussière d’hier, en baisse de 1% au cours des dernières 24 heures.

Malgré la baisse d’aujourd’hui, Bitcoin (BTC) a également fait une fausse cassure du plus bas d’hier de 29 440 $. Si les acheteurs peuvent maintenir le taux au-dessus de cette marque d’ici la fin de la journée, il y a une chance de voir une augmentation de la zone autour de 30 000 $ dans les prochains jours.

Bitcoin se négocie à 29 608 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Ethereum (ETH) est le plus grand perdant de la liste aujourd’hui, en baisse de 2,55 %.

Ethereum (ETH) se négocie de la même manière que Bitcoin (BTC), car les baissiers se sont révélés plus puissants que les haussiers. De plus, le volume des transactions de vente a augmenté. À cet égard, on peut s’attendre à une nouvelle baisse sous l’important seuil de 2 000 $ bientôt.

Ethereum se négocie à 2 012 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Le XRP a suivi la baisse des autres pièces, le taux ayant baissé de 2,16 %.

Malgré la chute, le XRP se négocie toujours au-dessus de la barre vitale de 0,40 $, ce qui signifie que les traders ne sont pas prêts à abandonner si facilement. Cependant, si la pression des traders se poursuit, les commerçants pourraient voir une forte baisse des prix dans la zone autour de 0,35 $ à 0,37 $ sous peu.

XRP se négocie à 0,41369 $ au moment de la presse.