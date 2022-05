Pourquoi Binance Coin pourrait encore chuter de 50 % avant de trouver un support | Cryptomonnaie

L’action sur le prix de Binance Coin est la seule crypto majeure à capitalisation boursière qui n’a pas effectué de retracement majeur.

BNB est soit en retard sur le marché au sens large, soit en tant que nouveau leader dominant.

Pour que BNB s’équilibre avec le marché au sens large, un retour au niveau de 130 $ est susceptible de se produire.

L’action des prix de Binance Coin est un peu mitigée pour le sentiment général. Pour les traders, BNB est un surperformant clair et un exemple de force. D’autre part, BNB est une opportunité de court-circuiter les baissiers car il n’a pas encore effectué de retracement tout aussi percutant sur son graphique.

Le prix de Binance Coin aura besoin d’un retracement profond ou d’un rallye clair et indéniable pour établir une direction claire

L’action des prix de Binance Coin, parmi les dix principales crypto-monnaies de capitalisation boursière (à l’exclusion des pièces stables), est l’une des crypto-monnaies qui a le plus de potentiel pour un effondrement ou un rallye majeur dans un avenir proche.

D’un point de vue baissier, le prix de Binance Coin est toujours à la traîne par rapport à ses pairs. Presque toutes les principales crypto-monnaies, à l’exception de Bitcoin et Ethereum, ont connu une baisse de 80% à 90% par rapport à leurs sommets historiques. BNB, malgré le crash éclair de la semaine dernière et les nouveaux plus bas de 2022, a à peine réussi à chuter de 70 % par rapport à son sommet historique.

Si le prix de Binance Coin tombait dans la fourchette de 80 % à 90 % par rapport à son niveau record, BNB devrait revenir à la zone de valeur de 130 $ – qui est un nœud de volume élevé dans le profil de volume 2021.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo hebdomadaire BNB/USDT

Pour les haussiers, l’interprétation de la performance de BNB peut être un indicateur avancé que l’action du prix de Binance Coin peut diriger le marché au sens large. Par exemple, sur le graphique hebdomadaire d’Ichimoku, BNB vient de confirmer une idée de cassure baissière d’Ichimoku – mais étant donné le chandelier de la semaine dernière et la position des oscillateurs hebdomadaires, ce mouvement peut être un faux.

Si les haussiers veulent éliminer tout autre mouvement baissier à court terme, ils devront au minimum clôturer le prix de Binance Coin à l’intérieur du nuage Ichimoku – à 361 $ ou plus. Jusque-là, la tendance pour BNB est résolument et massivement baissière.