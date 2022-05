First Mover Asia : les ETF Metaverse sont sous-performants par rapport aux ETF de jeu ; Les cryptos reviennent dans le rouge | Cryptomonnaie

L’intérêt du public continue de croître pour le métaverse, mais pas autant pour les ETF métavers. La crypto appartient-elle à tout ?

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et la plupart des autres cryptos reviennent dans le rouge.

Insights: Les ETF Metaverse ont du mal à suivre le rythme des ETF de jeu.

Avis du technicien : la hausse de BTC semble limitée malgré un soutien à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 982 $ -3,4 %

Éther (ETH) : 2 030 $ -4,7 %

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Ordinateur Internet PCI −9,4 % L’informatique Filecoin FIL −8,3 % L’informatique Cosmos ATOME −7,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin et autres cryptos vacillent

Cela n’a pas duré longtemps.

Un jour après que le bitcoin a rompu une séquence de défaites d’une semaine, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et d’autres cryptos majeurs étaient à nouveau dans le rouge lundi.

Bitcoin a récemment baissé de plus de 3% au cours des dernières 24 heures et a chuté de sept semaines consécutives. Pourtant, il a passé une grande partie de la journée près ou au-dessus du niveau psychologiquement important de 30 000 $. « Au cours des dernières 24 heures, nous avons assisté à une consolidation de six à huit semaines de vente », a déclaré Mark Connors, responsable de la recherche chez 3iQ Digital Asset, à CoinDesk.

Les performances de Bitcoin et d’autres cryptos ont concordé avec les marchés boursiers, qui ont légèrement chuté lundi et ont chuté depuis l’automne dernier alors que l’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement continuaient d’augmenter et que les investisseurs devenaient plus averses au risque. Le Nasdaq, riche en technologies, a perdu plus d’un point de pourcentage lundi.

Une telle prudence croissante attisée la semaine dernière par l’effondrement du stablecoin terraUSD (UST) et du jeton luna qui le soutient, a particulièrement secoué les altcoins au cours de la semaine dernière. Lundi, AXS et AVAX ont récemment baissé de 12% et 8%, respectivement. SOL a baissé de plus de 6%.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a chuté de plus de 4,6 %, bien qu’elle se soit maintenue au-dessus de 2 000 $.

« En actions, vous avez perdu près d’un an de rendements, donc [there was] une réinitialisation rapide alors que la Fed a augmenté [interest rates] dans la première semaine de mai », a déclaré Connors.« Vous avez vu les actifs numériques, le bitcoin, l’éther et le reste des altcoins tomber. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a eu une stabilisation. Ce que les gens évaluent, c’est si la hausse des taux d’intérêt a été supprimée. À notre avis, ce n’est pas le cas.

Le volume des échanges a augmenté par rapport aux niveaux inférieurs auxquels il s’était maintenu au cours des premiers mois de l’année, signe d’une reprise potentielle, et au moins temporaire. Mais peu d’analystes prédisent un départ plus permanent du marché baissier actuel. Les semaines à venir pourraient être particulièrement difficiles pour les pièces stables, même si le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a publié un «plan de relance» pour sauver le réseau Terra. Kwon a proposé de bifurquer Terra dans une nouvelle chaîne sans UST.

Connors a déclaré que les investisseurs verraient probablement trois à neuf mois de «marchés agités» et que les prix chuteraient probablement, éventuellement avec un soutien compris entre 20 000 et 24 000 dollars. Dans cet environnement, il voit les investisseurs se concentrer davantage sur Bitcoin et Ethereum. « La domination du bitcoin devrait se produire et se produira lorsque les marchés se vendront », a déclaré Connors. « Les gens optent pour la qualité, mais il semble qu’Ethereium se développe maintenant comme un atout de qualité numéro deux dans l’écosystème. »

Marchés

S&P 500 : 4 008 -0,3 %

DJIA : 32 223 +0,08%

Nasdaq : 11 662 -1,2 %

Or : 1 824 $ +0,6 %

Connaissances

Les ETF Metaverse ont du mal à suivre le rythme des ETF de jeu

Parfois, un nouveau véhicule d’investissement sophistiqué, plus récemment le métaverse, ne fonctionne pas aussi bien sur le marché que le modèle de l’année dernière.

Les fonds négociés en bourse (ETF) Metaverse sont arrivés l’année dernière peu de temps après que le terme soit entré dans notre lexique et soit devenu l’un des favoris des investisseurs en capital-risque. Parce que le métaverse est simplement un mashup de jeu et de crypto, ces ETF métavers ressemblent beaucoup aux ETF de jeu ou d’eSports (les deux termes sont synonymes), qui ont été lancés il y a quelques années.

Ils leur ressemblent parce que le métaverse est un terme ambigu ; l’expérience en ligne partagée qui est envisagée dans le roman de science-fiction « Snow Crash » de Neil Stephenson existe déjà sur de nombreuses plates-formes de jeux multijoueurs. Les jetons métavers n’ont pas encore de proxys répertoriés, donc les ETF métavers compensent cela en mettant en place des sociétés de cryptomonnaie cotées en bourse comme Galaxy (GLX.TO) ou Block (SQ), l’ancien Square. Et c’est là que le problème commence.

FNB Roundhill Ball Metaverse (TradingView)

Cette association avec la crypto signifie que METV, un ETF métaverse de Roundhill, est considérablement sous-performant ESPO, un ETF de jeu/eSports de VanEck.

Les poids lourds de la technologie de jeu, comme le concepteur de GPU Nvidia (NVDS) ou le développeur de moteur de jeu Unity, sont dans les deux paniers et n’ont pas bien performé sur l’année, mais l’inclusion de Galaxy Digital – en baisse de plus de 60% depuis le début de l’année et planifier un rachat d’actions https://www.netcost-security.fr/cryptocurrencies/news/first-mover-asia-metaverse-etfs-are-underperforming-gaming-etfs-cryptos-return-to-the-red-202205170033 – coule vraiment le métaverse ETF.

Bien sûr, cet ETF métaverse surclasse les jetons métavers eux-mêmes : le jeton éponyme de Sandbox (SAND) est en baisse de près de 77 % et le MANA de Decentraland est à 68 % principalement parce que les deux ont eu du mal à attirer une base de joueurs qui reflète leur valorisation.

Il y a une ironie ici. Le métaverse, qui est un moyen de vendre le crypto-plus-gaming en tant que produit renommé, se porte mieux sur le marché que le jeu à la vanille lui-même.

Peut-être que la crypto n’appartient pas à tout ?

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) se stabilise autour du niveau de prix de 30 000 $ après la vente de la semaine dernière. La crypto-monnaie doit rester au-dessus de la zone de support de 27 000 $ à 30 000 $ cette semaine afin de générer un signal d’élan positif à court terme.

Le BTC a baissé de 3 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier augmente par rapport aux niveaux de survente, ce qui pourrait maintenir les acheteurs actifs au support. Le RSI est également survendu sur le graphique hebdomadaire, bien qu’un momentum négatif puisse limiter les mouvements à la hausse des prix.

Une résistance immédiate est observée à 33 000 $ et 35 000 $, c’est là qu’une panne de prix s’est produite plus tôt ce mois-ci. Cela suggère qu’un grand nombre d’ordres de vente pourrait limiter un rallye de soulagement au cours des deux prochaines semaines.

De plus, la sous-performance récente des cryptos alternatifs (altcoins) par rapport au bitcoin suggère un moindre appétit pour le risque parmi les commerçants de crypto. En règle générale, les alts diminuent plus que le bitcoin pendant les marchés baissiers en raison de leur profil de risque plus élevé. L’environnement de risque plus large pourrait maintenir intacte la tendance baissière à court terme de BTC.

Événements importants

Conférence Cosmos Gateway

Conférence DeFi sans autorisation

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : minutes de la Banque de réserve d’Australie

20 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : ventes au détail aux États-Unis (mois/avril)