Pourquoi le prix de Solana aura du mal à revenir à 100 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana est relativement faible par rapport à ses pairs.

La pression de vente a été immédiate après avoir atteint un niveau critique de résistance Ichimoku.

Une action latérale des prix est probable pendant que les acteurs du marché digèrent le crash éclair de la semaine dernière.

Le prix de Solana a réalisé des gains significatifs par rapport à ses nouveaux plus bas de neuf mois et de 2022 la semaine dernière. Cependant, le rebond depuis les creux a été quelque peu atténué par rapport à Bitcoin et au marché plus large des altcoins.

Le prix de Solana a du mal à maintenir les gains réalisés au cours du week-end

Le prix de Solana a connu les mêmes fluctuations spectaculaires de l’action des prix la semaine dernière que le marché plus large de la cryptomonnaie. Après avoir atteint un nouveau plus bas de 2022 à 37,37 $ le 12 mai, SOL a rebondi de plus de 57 % pour clôturer un peu moins de 60 $ à 58,83 $ dimanche. La poursuite de la dynamique haussière a pris fin en atteignant le quotidien Tenkan-Sen.

Entre le 12 et le 14 mai, il y a eu des écarts importants entre les corps des chandeliers quotidiens des prix Solana et le Tenkan-Sen. Au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, les grands écarts entre les corps de chandelier et le Tenkan-Sen ne sont pas tolérés très longtemps et reviennent souvent à l’équilibre entre quatre à six chandeliers. Un retour en force aux Tenkan-Sen n’était donc pas inattendu.

De même, la pression de vente du prix Solana au Tenkan-Sen ne devrait pas être inattendue. Il existe une divergence baissière cachée très subtile entre le graphique en chandeliers quotidien et l’indice composite. Une divergence cachée se produit lorsque le graphique des prix affiche des sommets inférieurs alors qu’un oscillateur affiche des sommets plus élevés. Une divergence baissière cachée avertit que la reprise actuelle prendra probablement fin et que la tendance baissière dominante se poursuivra.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, un retour aux neuf mois et aux nouveaux plus bas de 2022 près de 37 $ n’est pas acquis d’avance. Le prix de Solana a atteint des conditions excessivement survendues la semaine dernière sur les graphiques journaliers et hebdomadaires. De plus, le crash flash de la semaine dernière a réalisé un retracement entre les nœuds à volume élevé extrêmement minces du profil de volume 2021 de 135 $ et le point de contrôle du volume 2021 à 37,36 $.

Il faut s’attendre à une certaine consolidation de l’action des prix après un gain de 57% avant que le prix de Solana ne reprenne sa tendance à la hausse pour retester le point de contrôle du volume 2022 à 100 $. Le prix de Solana sera probablement confronté à une résistance considérable au retracement Fibonacci de 50 % et au Tenkan-Sen hebdomadaire dans la zone de valeur de 75 $, et à nouveau au retracement Fibonacci de 61,8 % à 84 $.

Selon la durée de consolidation du SOL, 84 $ pourraient également contenir le Kijun-Sen hebdomadaire, exacerbant encore la résistance à ce niveau. Les risques de baisse sont probablement limités aux creux actuels de 2022 dans la zone de valeur de 37 $.