Le prix Dogecoin fait une pause avant de revenir à 0,14 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin prend une pause après son rallye massif par rapport aux creux de la semaine dernière.

Une poursuite du mouvement à la hausse pour DOGE reste probable.

Des risques à la baisse existent, mais leur ampleur est limitée par rapport aux gains potentiels.

L’action des prix de Dogecoin a connu des changements majeurs dans l’action des prix depuis la semaine dernière. À moins que quelque chose de drastique ou d’inattendu ne se produise, ce comportement devrait se poursuivre cette semaine.

Le prix du Dogecoin remonte après avoir atteint de nouveaux plus bas depuis le début de l’année et 2022

Le prix du Dogecoin a fait d’importantes fluctuations de prix au cours de la semaine dernière. Après avoir atteint de nouveaux creux de 2022 le 12 mai à 0,069 $, DOGE a ensuite remonté à 0,93 $ le 15 mai – un gain de 35 % par rapport aux creux.

Le crash flash subi par Dogecoin (et le marché plus large de la crypto-monnaie) la semaine dernière a rempli une condition technique qui fournirait un argument solide pour une poursuite de l’élan vers le haut. En conséquence, DOGE a (enfin) traversé la zone extrêmement mince du profil de volume 2021 et a rebondi au sommet du prochain nœud à volume élevé à 0,07 $.

En raison de la chute rapide de la semaine dernière et du niveau de support qui a suivi, le prix du Dogecoin a généré une longue opportunité agressive sur son graphique point et figure d’inversion de 0,005 $ / 3 cases.

L’entrée longue théorique pour le prix Dogecoin est un ordre d’achat stop à 0,095 $, un stop loss à 0,08 $ et un objectif de profit à 0,145 $. La configuration commerciale représente une récompense de 3,33: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de 57% à partir de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à empêcher tout profit réalisé après l’entrée.

DOGE/USDT 0,005 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La longue configuration du prix Dogecoin est basée sur un modèle Point and Figure connu sous le nom de Spike Pattern. Bien qu’il n’existe aucune définition claire de ce modèle, il est généralement admis que le modèle Spike doit avoir au moins quinze X / O dans une seule colonne pour être éligible. De plus, comme l’entrée est toujours sur l’inversion à 3 cases, il n’y a pas de point d’invalidation sur le motif.

Des risques de baisse existent, mais sont probablement limités à la zone de valeur de 0,06 $.