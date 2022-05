Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Cryptos à consolider après le rallye du week-end | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin rend la plupart de ses gains du week-end pour tester le support.

Le prix Ethereum revient au support critique de Fibonacci.

Le prix XRP risque de revenir à 0,28 $.

Le prix du bitcoin chute de plus de 5 % après une remontée massive des nouveaux plus bas de 2022. Le prix Ethereum, comme BTC, a renoncé à presque tous les gains qu’il a générés depuis vendredi dernier. Le prix du XRP montre des signes qu’il ne sera pas en mesure de dépasser la résistance à court terme, signalant qu’une autre baisse importante de la valeur pourrait se produire.

Le prix du Bitcoin voit les commerçants analyser le mouvement après le rallye du week-end

L’action des prix du Bitcoin a reculé depuis la clôture de dimanche, baissant de plus de 5 % dans la journée. BTC a rebondi sur le retracement de Fibonacci de 38,2 % près de l’ouverture du samedi 14 mai 2022 et détient jusqu’à présent cette zone comme support.

Le résultat du recul du prix du Bitcoin est une puissante configuration Triple Top Breakout sur le graphique Point and Figure d’inversion de 500 $/3 cases. L’entrée longue hypothétique est un stop d’achat à 32 000 $, un stop loss à 29 500 $ et un objectif de profit à 39 000 $.

BTC/USD $500/3-box Reversal Point and Figure Chart

Le commerce représente 3,5: 1 récompenses pour le risque. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit généré après l’entrée.

Prix ​​​​Ethereum testant une nouvelle gamme de support; ne pas tenir ici pourrait déclencher un autre effacement de 40 %

Le prix d’Ethereum a perdu presque tout son élan après la vente massive de jeudi dernier. Alors que l’ETH s’approchait du retracement quotidien Tenkan-Sen et 78,6% de Fibonacci à 2 161 $, les vendeurs ont rapidement pris le relais. En conséquence, la session d’aujourd’hui a vu l’ETH effacer tous les gains de dimanche et de samedi.

Cependant, le prix d’Ethereum reste bien au-dessus des nouveaux plus bas de 2022 qu’il a établis jeudi dernier à 1 763 $. Le niveau de 1 950 $ est la dernière zone de support primaire sur le graphique quotidien de l’ETH avant qu’il ne puisse s’effondrer dans le prochain nœud de volume élevé du profil de volume 2021 à 1 250 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Tout potentiel de hausse du prix Ethereum est probablement limité à la zone de valeur de 2 500 $ où existent le Kijun-Sen quotidien à 2 470 $ et le retracement Fibonacci de 61,8 % à 2 571 $.

Le prix XRP est prêt pour une autre vente de 40%

L’action des prix XRP ne semble pas prometteuse pour les traders. Cependant, du point de vue du graphique quotidien d’Ichimoku, il n’y a pas de support à court terme à venir, ni de déséquilibre avec l’un des composants d’Ichimoku.

Les traders ont la tâche peu enviable de briser la zone de résistance la plus critique pour le XRP jusqu’au niveau de 1 $ : 0,50 $. La zone de valeur de 0,50 $ contient le retracement de Fibonacci à 61,8 % (0,495 $), le Tenkan-Sen quotidien (0,47 $) et le point de contrôle du volume 2021 (0,48 $). En conséquence, les acheteurs ont poussé le XRP dans cette fourchette et ont immédiatement rencontré des vendeurs.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Le vrai danger pour tout détenteur de prix XRP se situe entre 0,42 $ et 0,28 $. Il y a une zone très peu échangée dans le profil de volume entre 0,42 $ et 0,28 $. Probablement, le prix du XRP ne commencera peut-être pas une nouvelle tendance à la hausse tant qu’il ne tombera pas dans la zone de valeur de 0,28 $ – qui contient également le puissant retracement de Fibonacci à 88,6 %.

Le potentiel de hausse à court terme du prix XRP est probablement limité au Kijun-Sen quotidien à 0,55 $.