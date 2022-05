Marché de la crypto : le crash est-il terminé ? | Cryptomonnaie

La semaine dernière a vu un crash massif des valeurs de crypto-monnaie. Alors que Bitcoin semble rester solide quelle que soit la baisse, d’autres cryptos ont beaucoup souffert, perdant même leur classement parmi les dix crypto-monnaies les plus populaires. On pense notamment à Terra (LUNA) qui a connu une baisse de 60% en 24h. Le crash est-il terminé ? Le marché de la cryptomonnaie a-t-il commencé à se redresser ?

Après un crash important sur le marché de la crypto dans son ensemble, certaines crypto-monnaies ont commencé à se redresser. Bitcoin parmi eux, mais pas nécessairement celui qui affiche une reprise plus forte. D’autres, comme BNB, Ethereum et XRP ont montré des taux de récupération plus rapides et meilleurs.

Il ne fait aucun doute qu’un crash massif a laissé les investisseurs en cryptomonnaie dans une peur extrême et fait face à des pertes de plusieurs milliards. La chute de Terra, qui est passée de la huitième place parmi les plus grands jetons cryptomonnaies à quelque part en dessous du 20e, a entraîné des millions de pertes pour les investisseurs et a contribué à la peur générale dans la communauté crypto.

Mais il y a toujours quelqu’un qui peut sentir une affaire, et un marché bas est une opportunité pour les investisseurs à haut risque à la recherche d’un profit lorsque les choses reviennent à la normale. Les experts suggèrent toujours d’éviter d’acheter pour le moment, et le marché volatil que la cryptomonnaie soutient définitivement cette suggestion. Cependant, il peut aussi être temps de faire une grosse affaire, non sans un risque équivalent.

Le marché de la cryptomonnaie va-t-il se redresser ?

Historiquement, on sait que le marché monte. Il peut être bas pendant un certain temps, puis monter puis descendre. C’est un jeu de patience. Cependant, en ce qui concerne les crypto-monnaies, les investisseurs nagent principalement dans des eaux inexplorées.

Le sentiment de peur extrême parmi les investisseurs en crypto en ce moment est justifié. Oui, le marché se redressera probablement, avec le temps, mais on ne sait pas s’il atteindra les niveaux qu’il avait auparavant ou si la crypto, comme LUNA, survivra à la course ou regagnera la confiance des investisseurs qui semble l’avoir abandonnée maintenant.

Bien que des opportunités se présentent en période de marchés bas, tout dépend du type d’investisseur que vous êtes et de la manière dont vous répartissez vos actifs. Oui, la crypto est essentiellement en vente en ce moment.

Une tendance parmi toutes les crypto-monnaies

Oui, nous parlons de Bitcoin et de devises comme Luna (qui a pour rôle vital de maintenir l’arrimage du stablecoin TerraUSD au dollar) car ceux-ci sont parmi les plus populaires et ceux dont les prix sont plus élevés, du moins jusqu’au récent crash. Cependant, les altcoins (qui sont des crypto plus petits), comme Solana et Cardano, ont également connu une baisse d’environ 12 %, ce qui n’est pas quelque chose à négliger.

Même les soi-disant memecoins, qui étaient initialement conçus comme des blagues sur Internet plutôt que comme des crypto-monnaies ou des projets sérieux de blockchain, ont subi les effets du crash. Un exemple est Shiba Inu, qui a subi une perte de 16% en 24 heures.

Prédiction pour le second semestre 2022

Il est difficile de prédire où vont les choses à long terme. Le marché de la cryptomonnaie est nouveau et en constante évolution, et il n’est donc pas surprenant ou inattendu, du moins pour l’investisseur expérimenté, de voir des baisses profondes après des sommets. De plus, il y a peu de réglementation sur le marché de la cryptomonnaie et peu d’études, ce qui se traduit par un horizon un peu inconnu en ce qui concerne les prédictions à long terme.

Les experts sont divisés entre ceux qui ont une prédiction plus optimiste, espérant un cycle normal de marché baissier et haussier, et ceux qui s’attendent à un résultat plus pessimiste où le marché pourrait ne pas se redresser pour l’instant. De nombreux facteurs auront un impact sur le marché de la cryptomonnaie en 2022, certains peuvent avoir à long terme non seulement sur le prix de la monnaie mais aussi sur l’ensemble de la communauté, surtout si nous voyons les gouvernements commencer à réglementer l’industrie.