Trois indicateurs qui vous indiquent quand Bitcoin touchera le fond | Cryptomonnaie

Les analystes ont identifié des indicateurs clés de Bitcoin qui prédisent un creux de l’actif au cours des prochaines semaines.

Sur la base du récent recul majeur de Bitcoin, les analystes estiment que BTC pourrait chuter en dessous de 25 000 dollars avant de toucher le fond.

40 000 $ restent une possibilité pour le prix du Bitcoin dans la continuité du modèle de 2018 de l’actif.

Les analystes ont évalué les indicateurs de Bitcoin et identifié un creux dans BTC. Les experts pensent que le prix du Bitcoin pourrait effacer ses pertes et viser un objectif de 40 000 $ dans les prochains mois sur la base des indicateurs.

Le prix du Bitcoin pourrait bientôt toucher le fond, selon ces indicateurs

Le prix du bitcoin a de nouveau chuté en dessous de 30 000 dollars alors que le sentiment des investisseurs est devenu haussier. L’actif a eu du mal à se redresser et à effacer les pertes des quatre dernières semaines. Benjamin Cowen, un analyste crypto de premier plan, a identifié trois indicateurs clés qui offrent des informations sur le moment où Bitcoin touchera le fond.

Un indicateur utilisé pour identifier les retraits de Bitcoin et prédire l’occurrence d’un creux de cycle est le retour sur investissement de Bitcoin sur un an calculé comme un multiple de profit sur la détention de BTC pendant un an.

Une baisse à 0,4 ou 0,3 du retour sur investissement sur un an implique que l’actif est proche d’un creux de cycle de marché. La valeur actuelle du retour sur investissement de Bitcoin sur un an est de 0,647, ce qui signifie que le prix du Bitcoin n’a pas encore atteint le fond et qu’il est peu probable que l’actif atteigne le niveau de mai 2022.

ROI de Bitcoin sur 1 an

Un autre indicateur identifiant un creux de cycle de marché pour Bitcoin est le pourcentage d’offre en profits et pertes. Des lignes séparées indiquent les deux pourcentages sur le graphique. Chaque fois que le pourcentage d’offre en profit croise l’offre en perte, cela indique que Bitcoin a atteint un creux du cycle du marché.

Les analystes ont observé l’occurrence du modèle au cours des deux derniers cycles Bitcoin. Cet événement n’a pas encore eu lieu, cependant, les deux lignes se dirigent l’une vers l’autre. Un fond Bitcoin pourrait donc être dans quelques semaines à quelques mois.

Pourcentage de l’offre de Bitcoin dans les profits et pertes

Le multiple de Puell, calculé en divisant la valeur d’émission quotidienne de Bitcoin par la moyenne mobile sur 365 jours, est une mesure utilisée pour estimer le niveau de pression de vente sur BTC de la part des mineurs. Historiquement, les mineurs vendent du Bitcoin pour couvrir leurs frais d’exploitation, et leurs revenus consistent en des subventions globales qui leur sont accordées. La valeur en USD des subventions globales change presque tous les jours, avec la volatilité des prix du Bitcoin.

Benjamin Cowen a noté qu’un creux du cycle du marché est généralement indiqué par une baisse du multiple de Puell à 0,4 ou moins. La valeur BTC Puell Multiple est actuellement supérieure à 0,59, ce qui indique que nous sommes proches d’un creux mais pas encore tout à fait là-bas ; par conséquent, le prix de l’actif pourrait encore chuter en dessous de 25 000 $.

Bitcoin Puell multiples

Trois indicateurs avancés signalent que le fond du Bitcoin n’est pas atteint. Par conséquent, le prix du Bitcoin pourrait plonger davantage dans le cycle de marché actuel avant qu’il n’atteigne finalement le fond.