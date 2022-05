Prédiction de prix Cardano: ADA risque de capituler à 0,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix Cardano voit les traders incapables de maintenir l’action des prix au-dessus du support mensuel S1 à 0,60 $.

Le prix ADA pourrait retomber dans la zone de distribution entre 0,47 $ et 0,50 $.

Le risque de baisse provient de l’épuisement de la zone de distribution par les acheteurs, une cassure à la baisse testant inévitablement le plus bas de 0,383 $.

Le prix Cardano (ADA) voit l’action des prix tourner à 180 degrés lundi après qu’une série de points de données nuisibles en provenance de Chine a remis les commerçants de crypto-monnaie dans une humeur négative. Pour aggraver les choses, de plus en plus de grands noms se retirent complètement de Russie, avec Mcdonald’s comme l’un des derniers d’entre eux. Tous ces éléments pèsent sur la croissance mondiale et le sentiment de risque mondial, ce qui rend très difficile pour les crypto-monnaies d’avoir des vents favorables, et pourrait entraîner une nouvelle baisse de 32 % pour ADA.

Le prix ADA pourrait subir une autre correction de 32%

Le prix de Cardano a des problèmes concernant le support ce matin, car un jeu purement technique verrait probablement le prix s’ouvrir et revenir au S1 mensuel autour de 0,60 $ ce matin, pour ensuite rebondir et monter en flèche vers 0,687 $. Au lieu de cela, l’action des prix a traversé le S1 mensuel après qu’une série de données économiques négatives en provenance de Chine ait mis les investisseurs sur les nerfs le premier jour de bourse d’une nouvelle semaine. Ajoutant au sentiment négatif, Mcdonald’s a annoncé qu’il annulerait et quitterait toutes ses opérations en Russie, ce qui signifie une grave radiation et des prédictions à la baisse pour les bénéfices au cours des prochains trimestres. Les risques extrêmes ne font que s’ajouter, presque aucun ne disparaissant à l’arrière-plan, préparant le terrain pour qu’ADA voit les investisseurs sortir encore plus rapidement.

Le prix de l’ADA est donc en retrait avec l’ensemble de la classe d’actifs de crypto-monnaie. Attendez-vous à voir des pertes creuser encore plus loin vers 0,47 $, qui est le bas d’une zone de distribution. Alors que les investisseurs tournent le dos aux crypto-monnaies, attendez-vous à voir un plongeon en dessous de 0,47 $, puis vers 0,38 $, avec au moins un nouveau test le 12 mai.

Graphique journalier ADA/USD

Avec tous ces événements clés qui se produisent déjà le premier jour de bourse de la semaine, le flux de nouvelles pourrait commencer à se calmer et ouvrir une fenêtre d’opportunité pour une certaine reprise. Le prix de l’ADA pourrait remonter au-dessus du S1 mensuel et percer de 0,687 $. À partir de là, le prochain niveau de profit est fixé à 0,915 $, avec le plafond de la moyenne mobile simple sur 55 jours suspendu au-dessus.