Le prix du Shiba Inu redescendra à 0,00001 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devrait chuter d’au moins 10 % en intrajournalier uniquement en raison d’un flux baissier alors que le dollar se négocie latéralement.

Le prix SHIB se consolide et semble baissier alors que davantage de vents contraires et de nuages ​​​​sombres se forment sur les crypto-monnaies.

Attendez-vous à voir le prix SHIB glisser à nouveau en dessous de 0,00001 $ et éventuellement chuter vers 0,00000655 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) stagne ce matin sur sa trajectoire de rétablissement après l’abattage qu’il a subi la semaine dernière. Au cours du week-end, les investisseurs ont eu le temps de réévaluer la situation, mais déjà, des nuages ​​se formaient avec plusieurs questions soulevées concernant la viabilité des crypto-monnaies sans la réglementation et le soutien d’un mécanisme de contrôle central. Pour aggraver les choses, les investisseurs ont reçu une autre motivation pour quitter leurs positions dans les crypto-monnaies après que les données de la Chine aient défini un guide encore pire que prévu vers la croissance mondiale, qui est lié à la montée et à la chute des crypto-monnaies et pourrait entraîner une correction de 50 %. pour le prix SHIB.

Le prix SHIB subit un revers lié au prix du Bitcoin tombant en dessous de 30 000 $

Le prix du Shiba Inu tentait de sortir du banc des pénalités, mais après seulement deux jours de négociation calmes au cours du week-end, le SHIB a de nouveau été mis au banc. De plus en plus d’investisseurs se sont retirés après que des données néfastes sur la Chine ont montré que les blocages actuels mordent dans l’économie et se répercuteront sur une croissance mondiale négative à venir. Ceci, combiné à tous les autres risques extrêmes qui dépendent de l’évolution des prix, suggère que les crypto-monnaies ne sont pas en bonne forme pour se rallier et voir des entrées.

Le prix SHIB n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de 0,00001209 $, une ligne dans le sable où normalement un rallye aurait dû être déclenché jusqu’à 0,00001708 $. Mais au lieu de cela, le prix devrait glisser en dessous et baisser vers 0,00000965 $, ce qui serait un coup dur psychologique pour les commerçants. Une fois que ce niveau est cassé à la baisse, attendez-vous à voir une vente massive, où le prix SHIB couvrira rapidement le sol vers 0,00000655 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Il y a une faible chance que le niveau de support S2 mensuel à 0,00001122 $ puisse déclencher un revirement haussier, ainsi que l’indice de force relative (RSI), qui devrait à nouveau pénétrer dans la zone de survente. Cela pourrait empêcher les baissiers d’ajouter à leurs positions, voire même les inciter à prendre des bénéfices, car un éventuel test inférieur à 0,00001 $ a échoué alors que le dollar ce matin a légèrement reculé et a ouvert la voie au prix SHIB pour lutter contre les pressions baissières. Cela pourrait venir avec une clôture quotidienne au-dessus de 0,00001209 $ et préparer le terrain pour un rallye plus élevé vers 0,00001708 $ d’ici la fin de cette semaine de négociation si la faiblesse du dollar persiste.