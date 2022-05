Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Ripple et Ethereum – European Wrap 16 May | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu (SHIB) stagne ce matin sur sa trajectoire de rétablissement après l’abattage qu’il a subi la semaine dernière. Au cours du week-end, les investisseurs ont eu le temps de réévaluer la situation, mais déjà, des nuages ​​se formaient avec plusieurs questions soulevées concernant la viabilité des crypto-monnaies sans la réglementation et le soutien d’un mécanisme de contrôle central. Pour aggraver les choses, les investisseurs ont reçu une autre motivation pour quitter leurs positions dans les crypto-monnaies après que les données de la Chine aient défini un guide encore pire que prévu vers la croissance mondiale, qui est lié à la montée et à la chute des crypto-monnaies et pourrait entraîner une correction de 50 %. pour le prix SHIB.

Le prix de l’ondulation (XRP) a vu des haussiers tenter d’obtenir une action sur les prix à travers la ligne de tendance descendante rouge au cours du week-end, dans le but d’arrêter cette tendance à la baisse qui est présente depuis avril. Bien qu’il ait semblé que les traders réussissaient au début, un vidage de données en provenance de Chine a versé de l’eau froide sur le plan. Alors que les blocages pesaient durement sur les données économiques, les investisseurs ont procédé à une nouvelle série de remaniements dans leur portefeuille de risques, et encore une fois, les crypto-monnaies ont été parmi les victimes. Au cours du week-end, plusieurs articles d’opinion de banquiers centraux ont clairement indiqué qu’ils n’interviendraient pas pour soutenir le secteur de la cryptomonnaie afin d’éviter un défaut, ce qui a encore créé de l’incertitude pour les acteurs du marché.

Le nombre de jetons Ethereum jalonnés dans le contrat Eth2 a atteint un nouveau record historique. Malgré cette étape clé, les analystes craignent une nouvelle baisse du prix des ETH, en raison de la structure du « fanion baissier ».