La LUNA de Terra peut-elle récupérer et atteindre à nouveau 120 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA chute de près de 38 % malgré une augmentation de 200 % du volume des échanges.

Do Kwon, PDG de Terraform Labs, a rédigé une proposition visant à bifurquer LUNA vers une nouvelle chaîne avec un plafond de 1 milliard de pièces.

Le PDG de Binance, CZ, pense que le plan de Do Kwon pour sauver LUNA ne fonctionnera pas car le fork n’ajoute pas de valeur au nouveau fork.

La proposition de Do Kwon de bifurquer LUNA de Terra vers une nouvelle chaîne a été critiquée par le PDG de Binance et les partisans de la crypto-monnaie. La Luna Foundation Guard a dépensé 3 milliards de dollars pour stabiliser l’ancrage de TerraUSD, cependant, UST n’a pas réussi à récupérer.

LUNA de Terra a du mal à récupérer malgré le plan de bifurcation

La Luna Foundation Guard a dépensé des milliards de dollars pour rétablir l’ancrage de TerraUSD (UST). Cependant, le prix UST peine à revenir. Au moment de la rédaction de cet article, l’UST est au prix de 0,082 $, soit 91,8 % de moins que son ancrage à 1 $.

Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, a proposé un plan de récupération pour les jetons de Terra. Le Luna Foundation Guard Council a proposé de lier LUNA à une nouvelle chaîne, en utilisant un instantané d’avant l’attaque contre la blockchain.

Le plan de relance propose un plafond de 1 milliard de pièces, où 900 millions de jetons de la nouvelle chaîne sont mis de côté pour être restitués aux détenteurs de LUNA et d’UST avant l’événement de désancrage et la retenue de la chaîne, et la dernière tranche de 100 millions doit être jalonné à l’état de genèse du réseau.

5/ Il y a plusieurs propositions sur Agora sur les meilleures étapes à suivre pour la communauté – après en avoir lu beaucoup, j’ai écrit ce que je pense être les meilleures étapes : https://t.co/ pJNXATzllz — Do Kwon (@stablekwon) 13 mai 2022

Les partisans critiquent le plan de Do Kwon pour la récupération de LUNA

Changpeng Zhao, PDG du plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a critiqué les plans de relance de Do Kwon et a révélé qu’il ne croyait pas que LUNA puisse récupérer et faire un retour à 120 $.

Zhao a déclaré que,

Cela ne fonctionnera pas. – le fork ne donne aucune valeur au nouveau fork. C’est un vœu pieux. – on ne peut pas annuler toutes les transactions après un ancien instantané, à la fois en chaîne et hors chaîne (échanges).

Au nom de Binance, CZ a demandé à l’équipe Terra d’indemniser d’abord les utilisateurs de détail et a soutenu la priorisation des plus petits portefeuilles avec des dépôts UST sur Anchor. Binance a près de 1,6 milliard de dollars liés à l’effondrement de LUNA.

1/5. Quelques mises à jour intéressantes, une transparence totale et des pistes pour protéger les utilisateurs : Il s’avère que la plupart des paires UST n’avaient aucun frais au départ. (Je ne le savais pas, notre équipe a dû me le dire.) Donc, pas beaucoup d’UST là-bas. Nous avons… https://t.co/ihxbHzwmK5 – CZ Binance (@cz_binance) 16 mai 2022

Kwon a demandé aux membres de la communauté de faire preuve de patience alors que Terraform Labs travaille sur plusieurs tâches pour stabiliser l’UST, le repegger et conduire une récupération dans LUNA.

Pourtant, le PDG de CryptoQuant a révélé que les teneurs de marché, y compris ceux embauchés par LFG, ont envoyé 84 000 BTC, soit 2,5 milliards de dollars, à plusieurs bourses la semaine dernière. On ne sait pas si les jetons BTC ont été vendus, mais il est probable que Coinbase ait digéré la majorité de la pression de vente et que les efforts pour récupérer le stablecoin algorithmique UST aient échoué.

Conclusion: Les teneurs de marché, y compris ceux embauchés par LFG, ont déjà envoyé 84 000 BTC (~ 2,5 milliards de dollars) à plusieurs bourses la semaine dernière. Pas sûr qu’ils aient fini de vendre, mais c’est fort probable pour l’accumulation des institutions puisque Coinbase a digéré la majorité de la pression de vente. — Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 16 mai 2022

Larry Cermak, vice-président de la recherche chez IntoTheBlock, a souligné que LFG est passé de 3,1 milliards de dollars dans ses réserves il y a une semaine à 87 millions de dollars maintenant, l’organisation à but non lucratif ayant dépensé près de 3 milliards de dollars pour défendre l’ancrage de l’UST. Malgré les efforts, le stablecoin s’est effondré.

VisionPulseTrades a évalué la tendance des prix de LUNA et a révélé que si le fond est atteint, LUNA doit gagner la confiance des investisseurs pour amorcer un renversement de tendance. Si tel est le cas, la prochaine cible haussière pour est plafonnée entre 0,00025 $ et 0,00033 $.

Une reprise à 120 $ est donc peu probable pour LUNA, car VisionPulseTrades souligne que la demande pour le jeton provient d’investisseurs qui s’attendent à une reprise et à un achat de Terra par le LFG.

L’effondrement de Terra LUNA a entraîné tout le marché de la cryptomonnaie

