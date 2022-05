Les investisseurs XRP découragés par les perspectives économiques de la Chine | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation est sur le point de redescendre en dessous de 0,40 $.

Le prix XRP semble être dans une fausse cassure au-dessus de la ligne de tendance rouge.

Attendez-vous à voir une autre baisse de 20 % pour un test du plus bas à 0,3323 $.

Le prix de l’ondulation (XRP) a vu des haussiers tenter d’obtenir une action sur les prix à travers la ligne de tendance descendante rouge au cours du week-end, dans le but d’arrêter cette tendance à la baisse qui est présente depuis avril. Bien qu’il ait semblé que les traders réussissaient au début, un vidage de données en provenance de Chine a versé de l’eau froide sur le plan. Alors que les blocages pesaient durement sur les données économiques, les investisseurs ont procédé à une nouvelle série de remaniements dans leur portefeuille de risques, et encore une fois, les crypto-monnaies ont été parmi les victimes. Au cours du week-end, plusieurs articles d’opinion de banquiers centraux ont clairement indiqué qu’ils n’interviendraient pas pour soutenir le secteur de la cryptomonnaie afin d’éviter un défaut, ce qui a encore créé de l’incertitude pour les acteurs du marché.

Le prix XRP devrait tester et glisser en dessous de 0,30 $

Le prix de l’ondulation saigne à nouveau, malgré une reprise au cours du week-end, qui semblait avoir fait du patchwork, le prix du XRP s’échangeant pendant trois jours consécutifs et dépassant même la ligne directrice de la tendance baissière (ligne de tendance descendante rouge sur le graphique). La cassure au-dessus de cette ligne de tendance semblait être une aspiration trop élevée pour les haussiers, compte tenu du poids des risques géopolitiques extrêmes déjà très troublés. Des inquiétudes géopolitiques supplémentaires sont venues depuis de la Chine rapportant des données négatives sur la production au détail et industrielle, donnant le ton aux premières heures de négociation ce matin, et poussant un peu plus les investisseurs vers la sortie des crypto-monnaies.

Le prix du XRP pour l’instant voit les pertes contenues, avec une détention de 0,4086 $, mais à mesure que le niveau de 0,4228 $ casse, attendez-vous à voir un flux plus baissier car la vente à découvert se produira autour de cette ligne de tendance descendante rouge. Tout se résumera à la clôture quotidienne et si cette clôture se situe au-dessus ou en dessous de la ligne rouge de tendance descendante. Attendez-vous à ce que l’action des prix intrajournalier soit une affaire très disputée avec des baissiers et des haussiers qui s’engagent et voient des mouvements de scie sur la ligne de tendance tout au long de la journée. Vu l’ampleur et le poids de toutes les incertitudes géopolitiques, sans même mentionner la prochaine série de problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se profilent à l’horizon, de l’effet retardé des blocages chinois, une nouvelle baisse du prix du XRP est attendue, avec un test vers 0,3323 $ et peut-être un glissement inférieur à 0,30 $.

Graphique journalier XRP/USD

Comme indiqué ci-dessus, la clôture de ce soir sera critique pour le reste de la semaine de négociation. Une clôture au-dessus de la ligne de tendance préparerait le terrain pour la négociation de mardi, avec 0,4799 $ fournissant un niveau de confirmation pour un test et une cassure au-dessus. Dans un tel scénario, le prix du XRP pourrait remonter vers 0,5852 $ et enregistrer des gains de plus de 40 % dans le processus.