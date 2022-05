Comment 12,59 millions d’ETH hors circulation peuvent affecter le prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le volume total de jetons Ethereum déposés dans le cadre du contrat ETH2 a atteint un nouveau record historique de 12,59 millions.

Les réserves d’ETH sur les bourses ont augmenté avec une augmentation du flux net de l’altcoin.

Les analystes ont identifié une structure de «fanion baissier» dans la tendance des prix Ethereum et prédit une baisse de 25%.

Le nombre de jetons Ethereum jalonnés dans le contrat Eth2 a atteint un nouveau record historique. Malgré cette étape clé, les analystes craignent une nouvelle baisse du prix des ETH, en raison de la structure du « fanion baissier ».

Le prix Ethereum à risque malgré une nouvelle étape

Le réseau Ethereum a réalisé le volume le plus élevé d’ETH mis en jeu dans son contrat de dépôt. Ceci est considéré comme critique pour l’approvisionnement circulant du jeton. En effet, une augmentation de la quantité de jetons ETH misés sur le contrat Eth2 est considérée comme haussière car elle réduit la quantité de jetons disponibles à la vente et contribue à la « pénurie » sur les bourses.

Environ 12,59 millions de jetons Ethereum, d’une valeur de près de 26,6 milliards de dollars, ont été déposés dans le contrat Eth2, marquant un nouveau record absolu.

La mise en œuvre d’un mécanisme de brûlure et la transition vers la preuve de participation sont considérées comme les deux manières critiques par lesquelles Ethereum peut devenir déflationniste.

Sur la base des données du portail de gravure, plus de 2,3 millions d’ETH ont été détruits jusqu’à présent. En tenant compte des jetons verrouillés, plus de 14,90 millions d’ETH ont été retirés de la circulation, réduisant l’offre de jetons de 12,31 %.

La baisse devrait influencer positivement le prix d’Ethereum à long terme. Pourtant, les analystes estiment que l’ETH pourrait avoir plus de marge de manœuvre à court terme.

Le flux net entre les bourses est la différence entre les entrées et les sorties. Cet indicateur est positif depuis plus d’une semaine, ce qui implique qu’il y a un volume plus élevé de réserves d’Ethereum sur les bourses en raison d’un pic d’afflux.

La disponibilité d’une grande quantité d’ETH sur une plate-forme d’échange augmente la pression de vente sur l’altcoin et fait généralement baisser les prix. Tant que les barres du graphique restent vertes, les traders doivent rester prudents face à une nouvelle baisse des prix.

Netflow d’échange ETH – tous les échanges

De plus, CryptoVizArt, un analyste crypto de premier plan, pense qu’Ethereum a formé un fanion d’traders. Il s’agit d’une configuration de continuation baissière qui anticipe une correction de 25% du prix Ethereum si elle est validée.

L’analyste soutient que le prix Ethereum pourrait invalider les perspectives pessimistes s’il pénètre la résistance horizontale à 2 450 $. Une telle décision pourrait confirmer l’achèvement de la tendance baissière de l’altcoin.