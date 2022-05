Goldman Sachs et Barclays investissent dans la plateforme britannique de crypto-trading Elwood | Cryptomonnaie

Les géants bancaires Goldman Sachs et le britannique Barclays ont rejoint un cycle de financement de série A de 70 millions de dollars pour la plate-forme institutionnelle de trading de crypto Elwood Technologies, fondée par le milliardaire britannique Alan Howard, gestionnaire de fonds spéculatifs.

La banque allemande Commerzbank, le gestionnaire d’investissements cryptomonnaies Galaxy Digital et Dawn Capital ont rejoint la ronde, comme l’a rapporté le Financial Times le 15 mai. La ronde de financement a évalué la société à environ 500 millions de dollars selon le rapport.

Malgré la récente chute des marchés de la cryptomonnaie, Elwood a déclaré qu’il pariait que les institutions financières traditionnelles telles que les fonds spéculatifs et les banques seraient toujours intéressées à investir dans les crypto-monnaies. Le cycle de financement d’Elwood était déjà convenu et en cours avant la dernière baisse des prix qui a vu environ 15% effacer la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie depuis le 9 mai selon CoinMarketCap.

Le PDG d’Elwood Technologies, James Stickland, a déclaré que la collecte de fonds était « une autre validation de la longévité de la crypto » balayant la chute des prix des dernières semaines :

« Nous obtenons des investissements d’institutions financières qui ne s’attendent pas à obtenir des rendements massifs en 15 minutes. Ils investissent dans l’infrastructure, je pense que c’est un message rassurant.

Elwood Technologies fournit un système de gestion de portefeuille crypto avec des informations sur le marché crypto et une infrastructure de négociation pour les investisseurs institutionnels qui comprend une interface qui se connecte aux échanges crypto, aux fournisseurs de liquidité et aux dépositaires.

Commentant l’accord, le responsable mondial des actifs numériques de Goldman Sachs, Mathew McDermott, a déclaré que l’investissement montrait que l’entreprise avait un «engagement continu» envers les crypto-monnaies, ajoutant:

« Alors que la demande institutionnelle de crypto-monnaie augmente, nous avons activement élargi notre présence sur le marché et nos capacités pour répondre à la demande des clients. »

Le financement de Goldman Sachs marque la poursuite de l’expansion de la banque dans les actifs cryptomonnaies. La banque d’investissement a été la première à proposer un prêt adossé à Bitcoin (BTC) à l’échange de crypto Coinbase début mai. Il s’intéresse depuis longtemps à l’espace, qualifiant même les actifs numériques et le métaverse de « mégatendances » en mars.

Un autre cas de rapprochement entre le géant de Wall Street et les entreprises de cryptomonnaie a vu une réunion entre le PDG de Goldman, David Solomon, et le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, qui comprenait une offre de Solomon pour aider FTX avec les futurs cycles de financement et la conformité réglementaire.

Quant à Elwood Technologies, elle restera détenue majoritairement par Alan Howard qui était le principal investisseur avant le tour de série A. Howard a cofondé le fonds spéculatif Brevan Howard qui a lancé sa division d’investissement crypto « BH Digital » en septembre 2021.