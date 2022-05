Le prix du Bitcoin se remet de la chute alors que 44 pays rencontrent El Salvador pour discuter du BTC | Cryptomonnaie

Le président salvadorien Nayib Bukele partage une liste de 44 pays prêts à discuter de Bitcoin lors d’une réunion.

Les banques centrales des pays en développement se réunissent au Salvador pour décider comment adopter le Bitcoin dans leurs plans d’inclusion financière.

Les analystes pensent qu’une hausse des prix du Bitcoin au-delà de 31 800 $ serait massive, révélant une perspective haussière sur l’actif.

Le prix du bitcoin a commencé à se redresser après le bain de sang avec l’annonce par le président salvadorien Nayib Bukele de la participation de 44 pays à une réunion pour comprendre comment inclure le BTC dans leurs plans financiers. Le prix du bitcoin est revenu au-dessus de 30 000 dollars, amorçant sa montée en flèche.

Le prix du Bitcoin dépasse les 30 000 $ avant la réunion de la BTC au Salvador

Le président Nayib Bukele d’El Salvador a annoncé une réunion de 44 pays pour discuter du Bitcoin et de l’inclusion financière. Bukele a révélé que 32 banques centrales et 12 autorités financières se réunissaient au Salvador, et que l’ordre du jour était l’économie numérique et la banque pour les personnes non bancarisées.

L’adoption du Bitcoin par El Salvador comme monnaie légale a introduit plusieurs avantages dans le pays, et les autorités souhaitent recueillir davantage d’informations pour développer leur stratégie visant à inclure le Bitcoin dans leur économie et leurs plans d’expansion économique.

Demain, 32 banques centrales et 12 autorités financières (44 pays) se réuniront au Salvador pour discuter de l’inclusion financière, de l’économie numérique, de la banque des personnes non bancarisées, de la #Bitcoins déploiement et ses avantages dans notre pays. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 16 mai 2022

Selon le compte Twitter officiel du président, la réunion devrait avoir lieu le 17 mai 2022. La liste des pays participant à la réunion Bitcoin comprend plusieurs économies en développement.

La réunion est un événement marquant, et les partisans s’attendent à un impact positif sur l’adoption, l’utilité et le prix du Bitcoin à long terme.

Un indicateur révèle le sentiment positif des investisseurs Bitcoin et des acteurs du marché sur la bourse Bitfinex. @JohalMiles, un analyste de premier plan, a évalué les données de Bitfinex et a noté que les longs n’avaient jamais été proches du sommet observé sur les graphiques. Cela implique qu’un grand nombre de commerçants et d’investisseurs BTC sont optimistes sur Bitcoin.

Le prix du Bitcoin a commencé sa montée avant l’annonce du président Nayib Bukele. La reprise de Bitcoin a commencé au cours du week-end et l’actif est revenu au-dessus de 30 000 $.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit une reprise massive de l’actif. @CryptoDonAlt, un analyste et trader de premier plan, estime qu’une clôture supérieure à 31 800 $ indique une cassure du prix du Bitcoin dans les circonstances actuelles.