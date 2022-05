Ethereum récupère après avoir atteint le support à 1685 | Cryptomonnaie

L’ETH/USD entre en mode de récupération, après avoir chuté et atteint le support à 1685. Maintenant, la reprise a ramené la crypto au-dessus de la barre des 2000, mais elle reste bien en dessous de la ligne de résistance à la baisse tirée du plus haut du 3 avril.rdet donc, même si nous constatons de nouvelles avancées, nous considérerons que les perspectives à court terme sont toujours négatives.

La reprise pourrait se poursuivre encore un peu, la crypto dépassant peut-être la barrière de 2195, marquée par le creux intérieur du 10 mai.e. Cela dit, les baissiers pourraient encore prendre les commandes à proximité de la zone de résistance 2455, marquée par les pics du 10 mai.e et 11e, et un plongeon potentiel pourrait les conduire à la barrière de 1865, marquée par un creux intrajournalier formé hier après-midi. Un plongeon en dessous de cette barrière pourrait ouvrir la voie vers le plus bas de la journée à 1685, dont la cassure confirmerait un prochain plus bas plus bas sur le graphique journalier et pourrait ouvrir la voie à des baisses vers le territoire de 1395, qui a fourni un soutien en février 2021. .

En regardant nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI se situe au-dessus de 30, pointant vers le haut, tandis que le MACD, bien que négatif, se situe au-dessus de sa ligne de déclenchement, pointant également vers le nord. Les deux indicateurs détectent un ralentissement de la vitesse à la baisse et soutiennent l’idée d’une nouvelle reprise avant la prochaine étape vers le sud.

Maintenant, afin d’abandonner le cas baissier et de commencer à examiner si les haussiers ont volé toutes les épées des traders, nous aimerions voir une cassure décisive au-dessus de la barrière 2745. Cette zone a servi de support clé entre le 27 avrile et le 3 mairdet sa cassure pourrait également confirmer la cassure de la ligne baissière tirée du plus haut du 3 avrilrd. Les traders pourraient alors viser la zone 2975, qui a agi comme une résistance clé le 28 avrile et le 4 maiedont la cassure pourrait ouvrir la voie vers le plus haut du 21 avrilStà 3175. Une autre cassure, au-dessus de 3175, pourrait laisser place à des avancées vers les zones 3305 ou 3400, marquées par le plus haut du 8 avrile et 4erespectivement.