Jetons utilitaires vs jetons d’équité : les principales différences expliquées | Cryptomonnaie

1. Jetons cryptomonnaies contre pièces cryptomonnaies

Bien que les crypto-monnaies et les jetons relèvent du parapluie plus large des crypto-monnaies, de subtiles différences techniques entre les deux rendent chacune unique et garantissent que les investisseurs comprennent ces écarts.

Bien que les jetons et les pièces de monnaie cryptomonnaies soient en grande partie les mêmes du point de vue de l’utilisateur final, il existe des différences techniques dans la façon dont ils sont construits sur une blockchain qu’il est important de comprendre.

Pour rendre les choses plus compliquées pour les nouveaux investisseurs, les jetons cryptomonnaies peuvent être classés en trois types : les jetons utilitaires, les jetons de sécurité ou les jetons d’équité. Dans les sections suivantes, nous nous concentrerons sur les différences entre les jetons d’utilité et d’équité, et sur la manière dont ces dissemblances devraient guider la prise de décision en matière d’investissement.

2. Qu’est-ce qu’un jeton utilitaire ?

Couramment émis lors d’une ICO, les jetons utilitaires offrent aux détenteurs de jetons des services privilégiés et ne sont pas considérés comme des investissements car ils sont spéculatifs et agissent davantage comme des outils promotionnels pour la société émettrice.

Habituellement associé aux offres initiales de pièces de monnaie (ICO), un jeton utilitaire est un type spécial d’actif cryptomonnaie qui vise principalement à recueillir les fonds nécessaires pour développer un projet de crypto-monnaie. Les investisseurs peuvent acheter ces jetons utilitaires dans différentes crypto-monnaies ou même des devises fiduciaires, et les prix sont généralement statiques pendant les étapes initiales.

Ces jetons utilitaires, une fois achetés, sont stockés dans un portefeuille crypto associé à l’acheteur et peuvent être utilisés pour accéder aux services fournis par le projet blockchain.

De plus, les jetons utilitaires ne représentent aucune participation dans le projet investi et permettent plutôt au détenteur d’acheter ou de vendre les jetons sous-jacents sur une base préférentielle.

La valeur des jetons utilitaires fluctue généralement en fonction de la demande pour le projet et peut générer des bénéfices pour l’acquéreur du jeton si le projet finit par atteindre son objectif avec un succès raisonnable.

3. Bitcoin est-il un jeton utilitaire ?

Considéré comme la crypto-monnaie la plus populaire et aussi la pièce avec la plus grande capitalisation boursière, Bitcoin a été conçu pour être une monnaie purement numérique pour l’échange peer-to-peer.

Les crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) sont encodées dans les protocoles logiciels de leurs blockchains respectives et ont des actifs numériques natifs de leur écosystème. Par conséquent, BTC est considéré comme une crypto-monnaie dans son sens le plus vrai et est utilisé pour transférer une valeur monétaire sur le réseau peer-to-peer de Bitcoin.

Les jetons cryptomonnaies, d’autre part, ont un comportement de transaction qui résulte de leur mise en œuvre par des contrats intelligents au lieu d’être intégrés au logiciel blockchain lui-même.

De même, de nombreux investisseurs se demandent si Ripple (XRP) est un jeton utilitaire. XRP et Basic Attention Token (BAT) sont essentiellement des jetons ERC-20 qui fonctionnent sur le réseau Ethereum dans lequel XRP est utilisé pour faciliter les solutions de paiement de niveau entreprise de Ripple, qui sont plus rapides, transparentes et plus rentables que les services financiers traditionnels.

BAT dirige la plate-forme publicitaire privée mondiale du navigateur Brave, qui compte 54 millions d’utilisateurs actifs par mois et 1,4 million de créateurs vérifiés, bénéficiant sans doute de l’un des projets de blockchain les plus réussis à ce jour. Les deux sont des exemples classiques de jetons utilitaires dont le prix a augmenté de plusieurs fois depuis leurs ICO en raison de l’immense valeur qu’ils ont créée depuis leur lancement.

4. Quelle est la différence entre les jetons de sécurité et les jetons utilitaires ?

Les jetons de sécurité représentent la propriété de la société principale et diffèrent des jetons utilitaires dans la façon dont leur valeur est dérivée. Étant réglementés par des agences gouvernementales qui assurent la surveillance des marchés financiers, ils sont considérés comme beaucoup plus sûrs et offrent des rendements proportionnels à la performance financière de l’entité émettrice.

Les jetons de sécurité ont le potentiel de devenir l’un des cas les plus encourageants pour la technologie blockchain à ce jour. Contrairement aux jetons utilitaires, qui ont été discutés ci-dessus, les jetons de sécurité représentent la propriété d’un actif numérique ou même physique tel que l’immobilier ou tout autre élément tangible.

Représentant une méthode unique pour les entreprises de lever des capitaux sur le marché de la crypto-monnaie, les jetons de sécurité permettent aux entreprises de vendre des actions sous forme numérique ou sous forme de capital symbolique et offrent des opportunités de propriété à un large éventail d’investisseurs à un point d’entrée bas.

Ces jetons représentent la convergence de l’industrie financière traditionnelle et du marché révolutionnaire de la cryptomonnaie où les investisseurs peuvent investir dans des entreprises non cryptomonnaies tout en profitant des avantages offerts par les jetons cryptomonnaies.

Contrairement aux jetons utilitaires, cependant, les jetons de sécurité sont réglementés par des organismes tels que la Securities and Exchange Commission des États-Unis, car ils représentent la propriété réelle des actifs sous-jacents.

Par la suite, les jetons de sécurité sont émis via le processus d’offre de jetons de sécurité et peuvent représenter une très petite valeur monétaire de l’entreprise ou de l’entreprise, ce qui permet à une population plus dispersée géographiquement de détenir l’entité sous-jacente par rapport aux offres traditionnelles du marché boursier.

5. Qu’est-ce qu’un jeton d’équité et quels sont quelques exemples populaires de jetons d’équité ?

Considérés comme un sous-ensemble de jetons de sécurité, les jetons d’actions offrent une multitude d’avantages à leurs détenteurs de jetons, ce qui les rend adaptés aux investisseurs en cryptomonnaie qui souhaitent participer au processus décisionnel de la société émettrice.

Les jetons d’équité représentent l’équité dans un actif sous-jacent, qui est généralement l’action d’une entreprise, avec tous les termes et conditions enregistrés sur la blockchain. De plus, ils sont régis par la loi sur les valeurs mobilières du pays dans lequel la société émettrice est basée et qui garantit la protection juridique de ses investisseurs.

Les jetons d’actions émis dans le cadre du processus d’offre de jetons d’actions offrent également à leurs détenteurs l’avantage de voter de manière transparente sur les questions de la société émettrice via la blockchain, facilitant ainsi l’acquisition du contrôle par la communauté des investisseurs proportionnellement à leurs avoirs.

Une application de contrats intelligents basés sur Ethereum conformes aux normes ERC-20, les jetons d’équité permettent aux détenteurs de devenir actionnaires de la société émettrice de jetons, et tout l’argent investi est lié aux performances de l’entreprise.

Les détenteurs de jetons conservent le droit d’obtenir une part des bénéfices sous forme de dividendes et la valeur du jeton n’est généralement pas liée à sa demande sur le marché de la cryptomonnaie mais plutôt à la performance de la société émettrice.

Quelques exemples de jetons d’équité incluent Enegra (EGX) et BFToken, qui ont enregistré des performances décentes depuis leur cotation.

6. Jetons utilitaires vs jetons d’équité

Les investisseurs familiarisés avec le concept d’investissement en actions trouveront que les jetons d’actions sont une extension du même processus de réflexion que les offres publiques initiales, tandis que ceux qui ont un appétit plus risqué peuvent s’aventurer à investir leur capital sur les jetons utilitaires auxquels ils croient.

Une différence flagrante entre les jetons d’utilité et les jetons d’équité est le fait que les premiers ne sont pas réglementés car ils donnent accès à un service plutôt qu’à un investissement spécifique dans un actif ou une entreprise comme le font les jetons d’équité.

Cependant, pour ceux qui se demandent si les jetons utilitaires peuvent être échangés, la réponse est qu’ils sont similaires aux jetons d’équité dans cet aspect et sont disponibles pour la négociation sur diverses bourses.

Pour savoir si les jetons utilitaires sont de bons investissements, tout argent investi dans un jeton utilitaire doit être mis en balance avec les perspectives du service offert par la société émettrice et l’augmentation potentielle de sa demande pour générer des rendements pour les détenteurs de jetons.

D’autre part, les jetons d’actions sont réglementés et émis par des entreprises existantes qui sont déjà en activité et offrent aux détenteurs de jetons des droits de vote qui leur permettent de participer au fonctionnement de l’entreprise.

Pour les investisseurs novices en crypto, il semble plus prudent d’investir dans des jetons d’actions car ils sont une extension des actions sur le marché boursier traditionnel et constituent un concept plus facile autour duquel s’envelopper.

Cependant, si vous croyez aux perspectives d’un projet de blockchain comme XRP et que vous souhaitez obtenir un avantage précoce, il peut être plus avantageux de placer votre argent sur un jeton utilitaire ICO et de surfer sur la vague de demande pour générer de beaux rendements dans le processus.

N’oubliez pas que les jetons utilitaires ne sont pas traités comme une sécurité et qu’ils comporteront donc un risque plus élevé lors de l’investissement. Dans tous les cas, il est important de lire tous les termes et conditions avant d’investir de l’argent et de comprendre les frais applicables qui sont prélevés lors du rachat ou lors de la négociation de ces jetons sur les différentes bourses disponibles sur le marché de la cryptomonnaie.