First Mover Asia : les régulateurs de Singapour surveilleront les sociétés de cryptomonnaie locales ; Bitcoin rebondit | Cryptomonnaie

Terraform Labs, la société enregistrée à Singapour à l’origine du protocole Terra, n’a pas de bureau permanent dans la cité-état ; la plupart des principaux cryptos ont passé dimanche dans le vert.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin monte un petit retour dimanche.

Insights: Les sociétés de cryptomonnaie pourraient faire l’objet d’un examen plus minutieux à Singapour.

Avis du technicien: BTC est sur la bonne voie pour sa première baisse consécutive de sept semaines.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 31 122$ +3,5%

Éther (ETH) : 2 139 $ + 4,5 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Cosmos ATOME +14,1% Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +13,6% Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA +12,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Argent Bitcoin BCH −3,4 % Monnaie

Bitcoin rebondit

Au fur et à mesure des retours, ce n’était pas beaucoup. Mais Bitcoin prendra ce qu’il peut obtenir à ce stade.

Il en sera de même pour d’autres cryptos martelés la semaine dernière par le mélange toxique de troubles géopolitiques, de hausse des taux d’intérêt, de craintes de récession et de l’implosion du stablecoin terraUSD (UST) et du jeton LUNA qui le soutient.

Bitcoin s’échangeait récemment au-dessus de 31 000 $, en hausse de près de 6 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 16 % par rapport aux profondeurs de 26 600 $ qu’il a sombrées à la mi-vendredi. « Bitcoin a en effet fait face à une pression à la baisse qui lui a fait perdre le support de 30 000 $, mais il n’est pas tombé en dessous du niveau de 25 000 », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, à CoinDesk.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a récemment augmenté de la même manière et a changé de mains à environ 2 100 $ après avoir chuté plus tôt dans la semaine en dessous de 1 800 $ pour la première fois en deux mois. La plupart des principaux altcoins ont bien passé dimanche dans le vert, récupérant une partie du terrain qu’ils ont perdu la semaine dernière alors que la capitalisation boursière de la crypto a chuté de 300 milliards de dollars. SOL a augmenté de plus de 10% à un moment donné, bien que son prix de 55 $ ait baissé par rapport à plus de 70 $ au début de la semaine.

ADA, AVAX et AXS ont affiché des hausses comprises entre 9% et 11%. BCH était parmi les rares perdants plus tôt dimanche.

Les gains de crypto ont concordé avec les marchés boursiers qui ont finalement bénéficié de bonnes nouvelles vendredi après six jours consécutifs de baisse. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a clôturé en hausse de 3,8 %, tandis que la moyenne du S&P 500 et du Dow Jones Industrial a augmenté de 2,3 % et 1,4 %, respectivement. Pourtant, les mauvaises nouvelles économiques de la semaine ne devraient pas ébranler les investisseurs de leurs positions d’aversion au risque des derniers mois.

Mercredi, le département américain du Commerce a annoncé que les prix à la consommation avaient augmenté de 8,3 % en avril, un peu mieux que le mois précédent, mais néanmoins un signe que l’inflation entraînant une gamme de biens et services persisterait. Même le marché du logement autrefois torride a ressenti des ondes de choc alors que les taux hypothécaires ont augmenté de plus de 5,3 %, augmentant la difficulté pour les futurs propriétaires de financer leurs achats. Les investisseurs craignaient que la politique belliciste de la banque centrale américaine ne soit insuffisante pour maîtriser la hausse des prix sans plonger l’économie dans la récession.

Dans un e-mail vendredi, l’analyste principale des investissements et des marchés de Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, a souligné que « les investisseurs s’inquiètent de l’inflation, l’offre concerne la chute de l’UST, qui a fait chuter LUNA à une fraction de cent ». sous le choc du crash provoqué par l’effondrement d’un soi-disant stablecoin « , a écrit Streeter, ajoutant: » Ce dernier plongeon dans la roue de la fortune démontre que la spéculation sur les crypto-monnaies est extrêmement risquée et ne convient pas aux investisseurs qui ne le font pas. ont de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre.

DiPasquale de BitBull a noté qu' »un rebond à court terme » de Bitcoin « est toujours intact, mais une inversion appropriée nécessite plus d’activité d’achat ». Il a qualifié le creux de la semaine dernière « d’opportunité d’achat décente pour une exposition à long terme », mais a également averti que « le mois à venir pourrait apporter une volatilité supplémentaire alors que des mesures plus concrètes de la part de la FED pour lutter contre l’inflation sont mises en avant ».

Marchés

S&P 500 : 4 023 +2,3 %

DJIA : 32 196 +1,4%

Nasdaq : 11 805 +3,8%

Or : 1 811 $ -0,5 %

Connaissances

Singapour lorgnera sur les sociétés de cryptomonnaie enregistrées localement

À la fin de la semaine en Asie, LUNA et UST ont été retirés de la plupart des échanges car la blockchain Terra a été interrompue pendant neuf heures (actuellement reprise) et le marché a semblé rejeter un plan de relance.

La question qui préoccupe beaucoup de gens est la suivante : comment les détenteurs de jetons seront-ils réparés ? C’est là que les choses se compliquent.

Terraform Labs, la société enregistrée à Singapour à l’origine du protocole Terra, n’a pas de bureau permanent. L’adresse à Singapour qu’il fournit est un agent d’enregistrement, qui abrite des centaines d’entreprises singapouriennes. Ses bureaux sont des espaces de co-working loués dans le monde entier ; comme beaucoup de startups du Web 3, il n’y a pas de siège social officiel.

Les seuls actifs de la société proviennent de la Luna Foundation Guard. Cette organisation à but non lucratif, également enregistrée à Singapour et supervisée par Do Kwon, contrôle les portefeuilles qui devaient soutenir le peg UST pendant les périodes d’extrême volatilité. La majorité de ces portefeuilles sont maintenant vides, la seule chose de valeur restante étant les quelque 69 millions de dollars en jeton d’avalanche (AVAX).

Les régulateurs de Singapour sont conscients de la tendance des sociétés de cryptomonnaie à utiliser une entité singapourienne pour mener des activités à l’étranger sans aucun lien matériel avec le pays. En avril, son Parlement a adopté un projet de loi qui comprenait des dispositions exigeant que les sociétés de cryptomonnaie enregistrées au niveau national qui font des affaires à l’étranger soient autorisées principalement pour des raisons de lutte contre le blanchiment d’argent, mais laisse la porte ouverte à l’avenir pour que cela se développe.

Au début de l’année, le jeton LUNA de Terra avait une capitalisation boursière de 33 milliards de dollars. Son stablecoin UST avait une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars. Maintenant, avec l’arrêt de la blockchain Terra, peut-être pour de bon cette fois, les deux ont une valeur virtuelle de 0 $.

Devrait-il y avoir une action en justice intentée contre les entreprises à l’origine du protocole par les détenteurs de jetons, quels types d’actifs pourraient être saisis ? Quelle juridiction le gouvernement de Singapour a-t-il sur Do Kwon et son co-fondateur Daniel Shin ? Dans les documents déposés par les entreprises auprès des autorités locales, les deux fournissent des adresses à Singapour, mais il n’est pas clair s’ils y résident à plein temps, car Kwon a également une résidence en Corée du Sud.

Avec son procès contre la Securities and Exchange Commission (SEC), Terraform Labs et Do Kwon ont affirmé que les régulateurs américains n’ont pas juridiction sur Kwon, un Coréen résidant à Singapour. Ils n’ont aucun lien avec les États-Unis, alors comment peuvent-ils être ciblés par les régulateurs ? ils se disputèrent. Mais ils pourraient se retrouver face au système judiciaire de Singapour, et bien que le pays ait un cadre de sécurité favorable par rapport aux États-Unis, ses tribunaux sont connus pour être autrement stricts.

Si le gouvernement singapourien a l’impression que la réputation de la nation est en jeu à cause d’une société enregistrée avec peu de liens matériels qui a fait exploser des dizaines de milliards de dollars, il s’en prendra à eux durement et pourrait commencer le processus de fermeture complète de la porte aux entreprises de cryptomonnaie qui utiliser un shell singapourien mais faire des affaires à l’étranger.

Si cela se produit, Terraform et Kwon revendiqueront-ils également la voie « sans juridiction » ?

L’avis du technicien

Le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a rebondi vers 30 000 $ vendredi alors que les acheteurs réagissaient aux conditions de survente. Pourtant, tout avantage semble être limité et la crypto-monnaie pourrait faire face à une résistance à 33 000 $ et 35 000 $.

Les signaux de momentum restent négatifs sur les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ce qui conduit généralement à une période de rendements faibles ou négatifs. De plus, BTC est sur la bonne voie pour sa toute première baisse consécutive de sept semaines, selon les données de prix Coinbase (COIN) fournies par TradingView, remontant à 2014. C’est également un signe d’élan de prix négatif.

Pour l’instant, BTC s’approche d’un support inférieur proche de sa moyenne mobile sur 200 semaines, qui est maintenant de 21 800 $. Le soutien immédiat se situe entre 27 000 $ et 30 000 $, ce qui pourrait stabiliser l’évolution des prix au cours des prochains jours.

De plus, jeudi, des signaux de contre-tendance à court terme sont apparus sur les graphiques, ce qui conduit généralement à un bref rebond des prix.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique hebdomadaire est le plus survendu depuis mars 2020, bien qu’une forte résistance et une dynamique négative suggèrent une hausse limitée au cours des prochains mois.