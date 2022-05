Le prix Axie Infinity est en route pour 10 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity a de solides objectifs de retracement de Fibonacci à 10 $ et 4 $.

Le volume indique une rentrée des baissiers sur le marché.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 44$.

Le prix d’Axie Infinity affiche des raisons de croire à un nouvel élan à la baisse. Les commerçants doivent approcher avec prudence un biais court ou éviter l’actif numérique jusqu’à ce que l’objectif d’invalidation soit dépassé.

Le prix Axie Infinity devrait encore baisser

Le prix d’Axie Infinity semble dérouler une vague trois comme beaucoup d’autres crypto-monnaies pour commencer la séance de négociation de cette semaine. Le graphique sur 2 jours affiche des preuves baissières sur plusieurs fronts. D’une part, la tendance baissière devient progressivement plus raide. Deuxièmement, les haussiers n’ont pas encore affiché un chandelier de valeur significative pour rivaliser avec l’action baissière des prix.

Le prix Axie Infinity fournit également une confluence baissière supplémentaire en utilisant l’outil de retracement de Fibonacci entourant les plus bas et les plus hauts historiques. Un niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % est actuellement marqué à 10 $. D’un point de vue macro, le prix AXS pourrait chuter entre 10 et 4 $ au niveau de 50% FIb avant d’atteindre un nouveau record historique. L’indicateur de profil de volume affiche un modèle de rampe subtile en faveur des baissiers sur le graphique de 2 jours. Lorsque nous mettons tout cela ensemble, il semble que le prix AXS devrait encore baisser.

Graphique AXS/USDT sur 12 heures

Pourtant, une invalidation est nécessaire pour que les traders maintiennent le bon côté de la tendance. Les traders ne devraient pas être en mesure de franchir 44 $ si ces techniques sont correctes. S’ils dépassent 44 $, le prix AXS pourrait être réacheminé à 80 $, ce qui entraînerait une augmentation de 200 % par rapport au prix AXS actuel.