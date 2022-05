Analyse du prix du Bitcoin : la correction est-elle terminée ? | Cryptomonnaie

​​​​​Le prix du BTC a produit sa première impulsion haussière depuis la vente de la semaine dernière

Le prix du Bitcoin affiche des signaux mitigés sur des délais plus courtsBitcoin

L’invalidation de la tendance haussière est une cassure en dessous de 26 750

Le prix du bitcoin amène les commerçants intrajournaliers à se demander dans quelle direction scalper l’actif numérique. Les techniques laissent entrevoir un plus grand potentiel de hausse, mais des pièges pourraient atteindre 31 700 $.

Qu’est-ce qu’une entrée anticipée idéale pour le prix du Bitcoin ?

Le prix du bitcoin affiche une action de prix pleine d’espoir pour commencer la séance de négociation de ce dimanche.

Les commerçants intrajournaliers qui regardent le prix actuel du BTC lisent probablement le prix actuel comme un peu survendu et cherchent à faire passer un échange de cuir chevelu au niveau inférieur de 43 000. Les haussiers ajoutent une confluence à cette idée haussière à court terme alors que le prix du Bitcoin a établi sa première vague impulsive depuis les 26 750 creux imprimés la semaine dernière.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 30 300 $. Un outil de projection de Fibonacci entourant l’impulsion nouvellement établie dans le recul à 28 855 suggère un objectif de 33 000 $ et potentiellement de 36 000 $ pour les traders si l’impulsion continue de se déployer. Les traders devraient attendre la confirmation avant de se lancer prématurément. Une clôture au-dessus de 31 700 $ pourrait invalider le potentiel d’expansion d’un piège haussier à plat et donner plus de confiance à un rallye de la vague C en cours.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

L’invalidation de la tendance baissière est actuellement inférieure à 26 750 $. Si les baissiers dépassent ce niveau, le prochain objectif serait de 24 500 $, ce qui entraînerait une baisse de 18 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.